Ha preso il posto di Andrea Boga, che si era dimesso per dedicarsi alla carriera da magistrato.

Roberto Mariani è il nuovo assessore del Comune di Meda. E’ subentrato ad Andrea Boga, che il 19 settembre aveva presentato le dimissioni per dedicarsi alla carriera di magistrato (incompatibile con il ruolo amministrativo).

Roberto Mariani è il nuovo assessore

Ieri, martedì 4 novembre 2025, il sindaco Luca Santambrogio ha sciolto le riserve e assegnato l’incarico a Mariani, consigliere comunale della lista civica Santambrogio sindaco, rivelazione delle scorse elezioni amministrative, dove aveva superato anche la Lega per numero di voti (1.872 contro 1.377).

Ha preso il posto di Andrea Boga

Nei mesi scorsi erano circolati diversi nomi (tra cui quello dell’ex assessore al Bilancio Umberto Sodano), ma alla fine il nuovo membro della Giunta Santambrogio è espressione della civica. La scelta è ricaduta sul secondo consigliere della lista più votato dopo Boga. Mariani ha 43 anni, è laureato in Scienze giuridiche e nella vita è consulente del lavoro.