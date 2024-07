Ronn Moss a Desio canta in italiano, per il pubblico "performance indimenticabile"

Sul palco del Desio Summer Music Festival il concerto di Ronn Moss, la star hollywoodiana di Beutiful, pubblico in delirio per la serata conclusiva della kermesse estiva in centro.

Tutto esaurito per Ronn Moss, l'attore di Beautiful

Piazza Conciliazione a Desio gremita per il concerto finale dei mercoledì d'estate con la performance di Ronn Moss, il noto attore di Beautiful, che si è esibito cantando in italiano. La kermesse, evidenziano gli organizzatori, "ha visto la partecipazione di un pubblico in crescita esponenziale, passando da 5mila a ben 10mila presenze ed è stata una tra le feste più riuscite del territorio". Ieri sera, mercoledì 17 luglio, il celebre attore, musicista cantautore americano, volto noto di Beautiful amatissimo in tutto il mondo, ha deliziato il pubblico con una lunga serie di brani tratti dal suo repertorio e cover di successi internazionali, come “Perfect” di Ed Sheeran, accompagnato dalla sua band.

Il momento clou della serata

Il clou della serata è stato indubbiamente il momento in cui Moss ha cantato in italiano, coinvolgendo tutti con le sue interpretazioni di “Io che amo solo te” di Sergio Endrigo e “Un'avventura” di Lucio Battisti. L'attore americano ha infiammato il palco con uno show che ha ricevuto applausi e ovazioni prolungate. Il direttore artistico e conduttore dell'evento, Giovanni “Mitch” Mencarelli, noto Dj e speaker radiofonico di Radio 105, oltre che produttore televisivo, ha espresso la sua soddisfazione dichiarando:

"Il Desio Summer Music Festival 2024 è stata un'esperienza straordinaria. Vedere l'entusiasmo e la partecipazione numerosissima del pubblico mi ha regalato un’emozione indescrivibile. Questo evento ha dimostrato come la cultura e il divertimento possano unire una comunità in modo così forte e positivo".

Anche il sindaco, Simone Gargiulo, intervenuto sul palco per ringraziare tutti i partecipanti e gli organizzatori, ha condiviso il suo entusiasmo:

"Sono orgoglioso del successo di questa manifestazione. Un appuntamento imperdibile per i nostri cittadini e un esempio di come Desio possa offrire eventi di alta qualità".

"Meraviglioso vedere così tante persone"

L'assessore alla Cultura Samantha Baldo ha voluto sottolineare l'importanza dell'evento per la comunità locale:

"I mercoledì desiani rappresentano un momento di grande unione per la città. È stato meraviglioso vedere così tante persone partecipare con gioia e passione. Eventi come questo rafforzano il tessuto sociale e culturale della nostra comunità, sono un valore aggiunto per i nostri commercianti e creano occasioni di incontro e condivisione".

In apertura, a Ronn Moss si sono alternati sul palco i Lunacy, Maurizio Pirovano, Mas, Paolo Agosta, King Horus e Tiziano Cavaliere. Un appuntamento alla seconda edizione, che ha richiamato un pubblico numerosissimo e che sarà replicato anche in futuro. A settembre in programma la festa di fine estate.