Ruba il cucciolo, poi si pente e lo riporta dopo qualche giorno

Villasanta

L'incredibile storia a lieto fine con protagonista il piccolo Theo, scomparso per una settimana.

Ha rubato il cucciolo facendolo sparire dal maneggio dove insegna il proprietario. Poi, dopo qualche giorno, probabilmente temendo di essere identificata anche grazie al tamtam mediatico e sui Social, lo ha riportato.

Theo, cucciolo di 5 mesi

Una storia a lieto fine, accaduta a Villasanta, che ha per protagonista Theo, un Jack Russel di soli 5 mesi.

Rapito il 30 ottobre

Il cagnolino era stato rapito due sabati fa da ignoti e, dopo ben 7 giorni di ricerche disperate, è tornato tra le braccia del suo padrone, Filippo Linfozzi, "grazie" al pentimento di chi l’aveva rubato.

La vicenda ha avuto per teatro il centro ippico di via Toti, a Villasanta, dove Theo trascorre le sue giornate insieme al suo proprietario, istruttore di equitazione. Lo scorso 30 ottobre Theo è sparito improvvisamente. Per diversi giorni, nonostante il passaparola e i tanti appelli sui Social, del cucciolo non si era più avuta alcuna traccia.

Sabato Theo è ricomparso, scaricato da un'auto

La svolta è arrivata sabato mattina, quando Theo è ricomparso al maneggio. Poco dopo una donna ha svelato il mistero riferendo di aver visto poco prima una signora, nelle vicinanza del maneggio, mentre scaricava Theo dalla sua auto.

E' quindi probabile che il cucciolo sia stato rubato da qualcuno che abita in zona. Una persona che, con tutta probabilità, si è poi sentita sotto pressione a causa del tamtam mediatico.

