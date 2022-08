Sabato 10 settembre appuntamento con Sport al Parco 2022

Un pomeriggio interamente dedicato al mondo dello sport con campi-prova in cui cimentarsi in nuove discipline, esibizioni di atleti e stand informativi dai quali raccogliere ogni informazione confrontandosi con allenatori ed educatori.

L'Amministrazione comunale di Giussano conferma per il 2022 il tradizionale appuntamento con Sport al Parco, iniziativa che si terrà sabato 10 settembre dalle 15 alle 18.30 nell'area del Parco "Nicholas Green".

“Sport al Parco rappresenta un appuntamento ormai tradizionale per la nostra città con esibizioni, dimostrazioni e presentazioni dei corsi di associazioni e società sportive che si impegnano nella promozione dell’attività sportiva - afferma Sara Citterio, assessore con delega allo Sport - Sarà innanzitutto un pomeriggio di festa con la partecipazione di centinaia di atleti e con numerosissime famiglie che, come da tradizione, coglieranno questa occasione per scoprire nuove discipline e per avvicinarsi alle tante realtà sportive che da sempre popolano le nostre palestre e gli spazi chiusi e aperti della città. Un incontro che valorizza le eccellenze sportive di Giussano e le mette in stretta relazione con il territorio”.