San Giulianocity-Triestina: a Seregno tensioni tra i tifosi a fine partita

Sangiuliano City-Triestina: allo stadio di Seregno tensioni a fine partita. Interventi dei Carabinieri e della Polizia di Stato.

Tensioni al termine della partita

Per l'incontro di calcio play out Sangiuliano City-Triestina, sabato allo stadio di Seregno erano presenti circa 1500 tifosi. Al termine della partita che ha sancito la salvezza in Lega Pro dei giuliani, in fase di deflusso le opposte tifoserie hanno cercato il contatto. La Questura di Monza aveva predisposto un dispositivo di ordine pubblico diretto da due funzionari e disposto dal Questore di Monza e della Brianza, Marco Odorisio. con i contingenti di rinforzo e con l’utilizzo di alcuni lacrimogeni. Sono stati utilizzati anche dei fumogeni per scongiurare lo scontro fisico tra le opposte fazioni. Riportata la calma, le forze di polizia hanno scortato i tifosi triestini fino al confine della provincia. Intanto, il personale di Polizia, le Digos di Monza e di Trieste con la Polizia scientifica presenti sul posto hanno avviato le attività per l’identificazione dei responsabili dei momenti di tensione per la successiva adozione di provvedimenti Daspo nei confronti di coloro che saranno individuati.

I Carabinieri chiamati a intervenire per sedare una rissa tra i tifosi

I Carabinieri, che per la partita avevano predisposto un dispositivo dell’Arma del Comando Provinciale di Monza Brianza e del 1° Reggimento Carabinieri “Piemonte”, al termine dell'incontro sono invece intervenuti per sedare una rissa tra tifosi. La centrale operativa dei Carabinieri di Seregno, infatti, dopo aver ricevuto la segnalazione di uno scontro in atto tra una cinquantina di persone in via Milano, nei pressi del supermercato M.D., a poche centinaia di metri dallo stadio, ha coordinato l’intervento di cinque gazzelle dei comandi Arma di Seregno, Desio e Monza a cui si sono aggiunte pattuglie della Polizia Locale di Seregno. Una volta raggiunto il luogo in cui era stato segnalata la rissa tra le opposte tifoserie, hanno disperso i facinorosi, principalmente sostenitori del Sangiuliano City. In entrambi i casi non risultano feriti.