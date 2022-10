A Seveso arriva il Vigile Ecologico. Servizio avviato in collaborazione con Gelsia Ambiente e la Polizia Locale.

Ecco il Vigile Ecologico

A partire dalla prima settimana di ottobre anche a Seveso è attivo il servizio di Vigile Ecologico che si inserisce all’interno del più ampio progetto "Seveso Pulita". Nell'ambito del contratto di servizio con Gelsia Ambiente, a cui è stato affidato il servizio d'igiene urbana, sono stati individuati quattro operatori specializzati che, dopo aver seguito un corso di formazione tenuto dal Comando di Polizia Locale e, verificati i requisiti previsti dalla legge, sono stati conferiti loro i relativi decreti per accertare le violazioni in tema di abbandono rifiuti. Il servizio di controllo da parte dei vigili ecologici, riconoscibili con una pettorina di colore arancione con relativa scritta, avrà luogo su tutto il territorio di Seveso almeno due volte a settimana. Gli operatori potranno essere affiancati dalla Polizia Locale per le attività più complesse, mentre saranno autonomi per i controlli sui rifiuti domestici.

Le attività ispettive

Le attività ispettive riguarderanno principalmente gli abbandoni incontrollati di rifiuti nel territorio, la mancata differenziazione, l’esposizione anticipata e l'utilizzo improprio dei rifiuti. In queste prime due settimane di attività sono già state circa una ventina le violazioni accertate e che saranno notificate nei prossimi giorni ai trasgressori tramite il comando di Polizia Locale. Il personale della Municipale sevesina unitamente alla Polizia Locale della Provincia di Monza e della Brianza, sta effettuando controlli specifici anche presso la piattaforma ecologica al fine di verificare il corretto conferimento da parte di cittadini o di imprese che eludono la normativa fingendo di conferire rifiuti domestici. In una sola settimana una persona è stata deferita all’Autorità Giudiziaria e a un altro soggetto è stata applicata una sanzione di 600 euro per violazione al testo unico dell’ambiente.

Fondamentale la collaborazione dei cittadini

Per contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti è fondamentale anche la collaborazione dei cittadini, in tal senso l’Amministrazione invita a segnalare al comando di Polizia Locale (0362 506992) ogni fenomeno illecito fornendo ogni elemento utile. Così il sindaco Alessia Borroni: "Sono molto contenta di questo risultato voluto dalla mia Amministrazione con il solo obiettivo di rendere Seveso più pulita e vivibile punendo chi non rispetta l’ambiente. Siamo stanchi di assistere allo scempio che vediamo ogni giorno nei cestini e in alcune vie per colpa di persone incivili. Ringrazio l’Ufficio Ecologia e la direzione di Gelsia del grande lavoro svolto e sono certa che la collaborazione porterà a risultati importanti per il bene di Seveso".