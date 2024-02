A Seveso guasto all'impianto di circolazione: treni in ritardo o cancellati

Guasto all'impianto di circolazione della stazione di Seveso: lunghi ritardi per i treni, con alcune corse che sono state addirittura soppresse. Operai al lavoro per tutta la mattina per provvedere alla riparazione.

Guasto all'impianto: stop ai treni

Mattinata di disagi per i pendolari che prendono il treno dalla stazione di Seveso, uno dei principali nodi ferroviari brianzoli. Ferrovienord ha fatto sapere che sin dalle prime ore della mattina, appena iniziato il servizio, si è presentato un problema all'impianto di circolazione che ha causato rallentamenti e soppressioni sia in direzione Milano che in direzione Lentate e Asso.

Operai al lavoro

Gli operai sono intervenuti subito e hanno lavorato tutta la mattina per risolvere il problema. L'intervento si è concluso attorno alle 11 e da quell'ora la circolazione è gradualmente ripresa. Alcune corse avevano infatti subito notevoli rallentamenti (oltre 40 minuti di ritardo), altre invece erano state addirittura soppresse. Inizialmente si erano sparse voci di un possibile atto vandalico, voci che sono state poi assolutamente smentite da Ferrovienord.