Ieri, lunedì 8 aprile 2024, il Sindaco di Meda, Luca Santambrogio, e l'Assessore Andrea Boga hanno accolto Pietro Galimberti, giovane medese under 30 che la rivista Forbes ha recentemente inserito in una lista di talenti promotori di iniziative e «che stanno cambiando il mondo».

Sindaco e assessore incontrano il giovane medese inserito nella lista dei talenti di "Forbes"

In particolare, Pietro è rientrato nella categoria "Finance", grazie alla passione e all'impegno mostrati per far crescere la sua start up, fondata con altri giovani ragazzi che come lui si sono cimentati in questa realtà. Insieme propongono un assistente virtuale per contabilità, finanza e controllo.

"Un mondo, quello delle start up e dell'intelligenza artificiale, affascinante se si pensa alla velocità con cui stanno crescendo, oggi, le nuove tecnologie - sottolinea l'Amministrazione medese. Una realtà che in Italia ha bisogno di molto sostegno ma che potenzialmente potrebbe fare la differenza, considerando zone, proprio come la Brianza, ricche di valore".

Un confronto che ha visto, da una parte, la curiosità e l'interesse dell'Amministrazione verso questo settore, dall'altra l'entusiasmo e la professionalità di Pietro nel raccontare la propria esperienza.