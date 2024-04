Auguri di Pasqua sorpresa per la «Casa Famiglia San Giuseppe», con un ospite speciale per la prima volta in visita alla Onlus di via Cantore, a Ruginello.

Sorpresa di Pasqua al «San Giuseppe», l’arcivescovo in visita agli ospiti

Sorpresa e commozione fra gli ospiti residenti in struttura che martedì scorso, 26 marzo, hanno ricevuto la benedizione dall’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini.

Con il passo umile di chi desidera l’incontro semplice e personale, il vescovo ha salutato ospiti ed operatori, annunciandosi con una semplice telefonata qualche giorno prima. Poche parole, qualche stretta di mano emozionata, auguri di serenità e sorrisi di benedizione ai reparti ed agli operatori, con l’atteggiamento di chi desidera dare spazio all’ascolto.

«Non solo hanno gradito moltissimo, ma si sono commossi tutti - ha commentato la presidente della Fondazione, Carla Riva - Anche perché è stata assolutamente una sorpresa. L’idea che addirittura il vescovo di Milano si sia ricordato degli ospiti in questa settimana Santa li ha commossi profondamente. Come Fondazione siamo veramente grati a monsignor Delpini di averci dedicato del tempo nonostante i numerosissimi impegni. Per noi è un riconoscimento per il lavoro svolto dalla Fondazione da parte degli operatori e dei diversi servizi nei confronti degli ospiti».

Ad accoglierlo, oltre alla presidente, anche il direttore della struttura, Stefano Cipolla, la dottoressa responsabile Daniela Bertazzoni e una rappresentanza dell’associazione dei volontari.

Non è mancato l’incontro privato con don Silvio Villa, sacerdote parte della diaconia della Comunità pastorale, residente da qualche anno in struttura.

«La ringraziamo di tutto cuore per il tempo che ha voluto dedicarci - ha scritto l’ospite Marialuisa a nome di tutti - Le siamo grati e siamo felici perché quando c’è chi si interessa a noi acquistiamo più forza e capacità di affrontare i problemi che ogni giorno si presentano. Le chiediamo una benedizione speciale per tutti quelli che operano e vivono nella Casa, dagli ospiti, al direttore, alla presidente, al consiglio, ai sanitari e a tutti gli altri compresi volontari e amici. Chiediamo anche una preghiera speciale perché nulla vada perduto»

(nella foto di copertina la visita dell'arcivescovo di Milano monsignor Mario Delpini alla Casa Famiglia San Giuseppe di Ruginello. In foto da sinistra: il direttore Stefano Cipolla, monsignor Mario Delpini, la Presidente Carla Riva e la dottoressa responsabile Daniela Bertazzoni)