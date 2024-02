Sos animali selvatici, ecco cosa fare in caso di necessità

"Sos fauna selvatica" è titolo della serata in programma per il 22 febbraio all'Oasi Lipu di Cesano Maderno.

Sos animali selvatici

Cosa fare quando si percorrono sentieri in mezzo alla natura o strade che costeggiano boschi, e ci si imbatte in un animale selvatico in difficoltà? Di primo soccorso si parlerà nel corso di una serata naturalistica, a ingresso gratuito e libero (fino all’esaurimento della capienza massima della sala) organizzata dalle Gev del Parco delle Groane e della Brughiera Briantea con l’Oasi Lipu Cesano Maderno, il Crfs “La Fagiana” e il Parco del Ticino. L'appuntamento è per le 21 di giovedì 22 febbraio, all'Oasi di via Don Orione.

Mai portare a casa un animale selvatico

Interverranno Stefania Pulici, responsabile del Centro recupero fauna selvatica Lipu “La Fagiana” di Pontevecchio di Magenta (Milano) e l’operatrice Lorena Di Giacinto. Ogni caso va affrontato in modo specifico ma il consiglio generale è quello di evitare sempre, in ogni caso, di portarsi a casa l’animale selvatico, anche perché "la detenzione della fauna selvatica è vietata dalla legge", ricordano dal Parco Groane, che mette a disposizione un decalogo che riguarda il ritrovamento dei nidiacei abbandonati: http://www.parcogroane.it/nidiacei-il-decalogo-in-caso-di-ritrovamento/.