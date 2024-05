Sottopasso di via Cesare Battisti, per Regione Lombardia l’opera è una priorità

"E' fondamentale che nell’assestamento di bilancio Regione Lombardia trovi le risorse per l’abbattimento delle barriere architettoniche del sottopasso di via Battisti". Lo dice il quattro volte sindaco di Cesano Maderno e oggi consigliere regionale del Pd Gigi Ponti, dopo avere chiesto in commissione Territorio e Mobilità all’assessora regionale Claudia Maria Terzi se Regione intenda stanziare le risorse per quest’opera.

Sottopasso di via Cesare Battisti, per Regione opera prioritaria

"Ci è stato assicurato che l’opera è considerata una priorità e che si cercherà di reperire le risorse con l’assestamento di bilancio che sarà discusso a luglio in Aula" spiega il dem Gigi Ponti, che commenta:

“Il sottopasso collega le frazioni di Binzago e Sacra famiglia che contano 12mila abitanti e la necessità di garantire ai cittadini un’infrastruttura adeguata è evidente, visto anche il preoccupante numero di incidenti. Ringrazio l’Assessore per la risposta e mi auguro che quanto detto in commissione si concretizzi al più presto, vista l’urgenza dell’intervento che non è più rinviabile”.

Il pressing del sindaco Gianpiero Bocca

Proprio anche grazie al consigliere regionale Ponti, il sindaco Gianpiero Bocca ha aperto da oltre un anno un dialogo con l'assessora Terzi perché fossero presi in considerazione i lavori di sistemazione del sottopasso di via Cesare Battisti e di abbattimento delle barriere architettoniche attraverso risorse regionali che andranno a sostenere l’accordo quadro utilizzato da Ferrovienord per inserire i lavori relativi all’infrastruttura tra le attività di manutenzione straordinaria prioritarie:

"Il sottopasso ha avuto da sempre problemi legati all’accessibilità. Ho fin da subito ritenuto prioritario favorire la risoluzione di questa criticità dando continuità alla ciclabilità, peraltro nel frattempo modificata e ampliata in quella zona, e sostituendo le scale con uno scivolo che modifichi l’attuale parete Sud dell’infrastruttura. Trattandosi di importi particolarmente rilevanti, parliamo di circa tre milioni di euro, ho subito ritenuto fondamentale coinvolgere Ferrovienord, che ha realizzato l’opera, e quindi il soggetto finanziatore, Regione Lombardia".

Il riassetto delle opere di Ferrovienord

L'intervento al sottopasso rientra in una programmazione più generale di riassetto delle opere di Ferrovienord, come spiega il sindaco Bocca: