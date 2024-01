Via le barriere architettoniche dal sottopasso di via Cesare Battisti

Le barriere architettoniche del sottopasso di via Cesare Battisti a Cesano Maderno, non accessibile a carrozzine e passeggini, potrebbero presto diventare un ricordo. "Stiamo dialogando con Regione e abbiamo ottenuto l’ok di massima dell’assessora Claudia Maria Terzi a mettere la sistemazione del sottopasso nelle priorità – spiega fiducioso il sindaco Gianpiero Bocca - Attendiamo la conferma definitiva".

Uno scivolo contro le barriere architettoniche del sottopasso

Sarà realizzato uno scivolo, intervento delicato perché sarà anche necessario spostare un importante canale di scolo di BrianzAcque. L’opera sarà finanziata da Regione. Il Comune metterà invece i 2 milioni e 250mila euro necessari per la realizzazione, da parte di Ferrovienord, dell’attesissimo sovrappasso in corso Libertà, un tunnel che collegherà la vecchia stazione alla futura biblioteca. "Entro gennaio firmeremo il protocollo d’intesa per la realizzazione dell’infrastruttura ciclopedonale" anticipa il primo cittadino.

La sistemazione del sovrappasso della S9

Inoltre, sono partiti i lavori di rifacimento della massicciata dell’ex stazione ferroviaria, sempre ad opera di Ferrovienord. Era stato il sindaco a chiedere a Ferrovienord che le vecchie banchine abbandonate fossero ripulite da detriti e materiali lasciati nei pressi dei binari dopo l’apertura della nuova stazione. Inoltre, Ferrovienord curerà la sistemazione del sovrappasso della linea ferroviaria S9. È la zona più critica, teatro di frequenti atti di vandalismo ad opera di teppisti. “Sarà realizzato un tunnel di chiusura, come a Varedo, videosorvegliato” spiega il sindaco Bocca.