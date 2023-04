"Sport e disabilità" a Lentate in preparazione all'Eurocup1 Final

Nella serata di mercoledì 26 aprile, al cineteatro Sant'Angelo di Lentate sul Seveso si è svolto un evento rivolto alla cittadinanza in preparazione all’Eurocup1 Final. Si è parlato di sport e disabilità, in vista della manifestazione internazionale di basket in carrozzina che verrà ospitata anche sul territorio di Lentate, oltre che a quello di Meda.

Ospite speciale il capitano Jacopo Geninazzi

In rappresentanza della UnipolSai Briantea84 Cantù c’era il capitano Jacopo Geninazzi che è stato intervistato dal giornalista Claudio Arrigoni, il quale ha raccontato molti aneddoti riguardanti la sua partecipazione alle paralimpiadi come addetto ai lavori. Sul palco Laura Ferrari (sindaco di Lentate), Marco Boffi (vicesindaco e assessore allo Sport del Comune di Lentate), che ha supportato Arrigoni nella conduzione, e Stefania Tagliabue (vicesindaco e assessore allo Sport del comune di Meda).

La collaborazione con Briantea84

Si sono affrontate diverse tematiche: dalla Paralimpiade di Londra 2012 - alla quale capitan Geninazzi ha partecipato con la maglia della nazionale azzurra - ad un focus sul corretto utilizzo del linguaggio nel mondo della disabilità.

“Noi con Briantea84 collaboriamo da cinque anni e sul territorio di Meda ha avuto un’importanza fondamentale, soprattutto nelle scuole - ha commentato l’assessore Tagliabue - Nell’ambito dell’Eurocup1 Final abbiamo coinvolto il Cfp Terragni, con gli studenti che saranno parte integrante della macchina organizzativa dell’evento. Fortunatamente il Palameda è sempre pieno quando gioca la Briantea84, un bell’insegnamento soprattutto per i ragazzi per capire che lo sport lo possono fare tutti. Si vedono il basket, l’impegno e la passione”.

Entusiasta anche il sindaco di Lentate: