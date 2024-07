È arrivato alla quarta edizione il torneo di calcio intitolato alla memoria di Tommaso Spinelli, il giovane pilota di motocross di Cesano Maderno morto nel 2020 dopo essere caduto dalla moto in un allenamento sulla pista del Ciglione di Cardano al Campo, nel varesotto.

Sport e solidarietà nel ricordo di Tommy

Aveva appena 19 anni, Tommy, e la sua memoria non solo non si è persa, ma contribuisce a fare ancora oggi del bene. Quest’anno il torneo di calcio che porta il suo nome si è trasferito e allargato allo stesso tempo, perché è stato ospitato da Paderno Dugnano e ha avuto addirittura 24 squadre iscritte. La competizione è stata giocata in notturna: iniziata alle 17.30, è finita dopo le 2 di notte.

Il sostegno al Dynamo Camp

Non è mancata nemmeno quest’anno la finalità benefica dell’evento: durante la manifestazione è stato infatti possibile acquistare biglietti per una lotteria, il cui ricavato è andato a Dynamo Camp, l’organizzazione che si occupa di organizzare campi estivi in Toscana per bambini e ragazzi con patologie gravi o croniche, in un ambiente con personale specializzato ed esperto in questo tipo di delicati accompagnamenti. A bordo campo c’era anche una cassetta per donare in maniera libera e tutto quello che è stato raccolto nella serata è stato destinato sempre ad aiutare economicamente il Dynamo Camp nella sua attività ricreativa.

"Ricordiamo Tommy facendo del bene"

"Mi sembra la cosa più bella ricordare mio figlio facendo del bene e aiutando chi ha bisogno di una mano – ha detto mamma Daniela, che ormai da tanti anni è vicina a questa realtà e non fa mai mancare il suo contributo – Quest'anno non abbiamo trovato un campo a Cesano Maderno e ci siamo spostati a Paderno, dove abbiamo provato anche l'emozione della notturna. Devo ringraziare l'organizzatore perché abbiamo trovato davvero un bel contesto e perché è riuscito a portare circa 250 giocatori al torneo".

La vittoria è andata alla Bizona. Alla premiazione anche i genitori di Tommaso, mamma Daniela a papà Silvio.