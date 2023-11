La Polizia Locale di Cesano Maderno, in concomitanza con le festività natalizie e con l’inoltrarsi della stagione in cui diminuiscono le ore di luce, ha istituito uno speciale servizio di pattugliamento dedicato alla stazione ferroviaria e alle zone limitrofe.

Stazione di Cesano Maderno, scatta il presidio della Polizia Locale

Il servizio verrà effettuato durante la fascia pomeridiana e serale, sino a fine turno, e consisterà nel presidio da parte di almeno due agenti. Pattuglieranno a piedi la stazione e le aree immediatamente adiacenti. La finalità del servizio è la quotidiana deterrenza e prevenzione di fenomeni devianti ed illeciti, oltre che il controllo delle modalità di fruizione degli spazi, contrastando così il degrado urbano e la sensazione di scarsa sicurezza dei cittadini.

“Abbiamo inteso rafforzare il presidio di uno dei punti nevralgici e maggiormente vissuti della nostra città - ha spiegato il sindaco Gianpiero Bocca - nella consapevolezza di quanto sia importante rendere più sicura la Stazione per coloro che la frequentano abitualmente per ragioni di lavoro o di studio. È fondamentale anche la collaborazione dei cittadini che prontamente segnalino alle Forze dell’Ordine situazioni di potenziale pericolo. Ci impegneremo con ogni strumento utile per rafforzare i presidi ed i controlli in totale sinergia e collaborazione con le Forze dell’Ordine e le autorità competenti, già fermamente dedite alle azioni di prevenzione e repressione, come dimostrato dal recente arresto per spaccio di sostanze stupefacenti operato in flagranza di reato dai Carabinieri della Tenenza cittadina pochi giorni fa”.

Una città sempre più sicura e vivibile

Il sindaco Bocca evidenzia come il tema della sicurezza sia ritenuto "prioritario dalla nostra Amministrazione comunale, come testimoniato anche dal potenziamento dell’organico della Polizia Locale, dalla programmata significativa implementazione del sistema di videosorveglianza e dalle nuove strumentazioni e mezzi in dotazione. Questo nuovo servizio rafforza la nostra presenza sul territorio e l’impegno per una città sempre più sicura e vivibile”.