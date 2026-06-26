Storia, tradizione e sport: torna il memorial Romanò

Storia, tradizione e tanto sport a Lentate sul Seveso. Appuntamento di fine stagione per il settore calcio della Briantea84 con il classico dei classici: è il weekend del Memorial Romanò, edizione numero 29, alla memoria di Emilio e Dino Romanò e da quasi quattro anni con un pensiero inevitabile verso lassù anche per Alfredo Marson, storico presidente del club biancoblù scomparso nel 2022 e che proprio nel territorio della kermesse calcistica ha iniziato a far crescere la sua amata Briantea84.

Al via la 29esima edizione del Memorial Romanò

Emozioni e ricordo a non finire. Partite al via sabato 27 giugno con la fase a gironi, mentre domenica 28 giugno sarà tempo di finali: il tutto al campo dell’oratorio San Vincenzo di Cimnago, frazione di Lentate sul Seveso (via Marconi 10) per il torneo interamente rivolto ad atleti con disabilità. Sei club attesi sul rettangolo di gioco in rappresentanza di 9 squadre suddivise in due gironi in base al livello Figc Dcps: Briantea84 1, Briantea84 2, Tukiki e Ossona (secondo livello), Briantea84, Empoli, Integra, Tukiki e Sassuolo (quarto livello) per una due giorni ricca di sfide (calcio a 5). Briantea84 scenderà in campo sia con formazioni targate Rolafer che con la divisa AC Milan onorata durante il campionato Figc Dcps.

Una grande squadra

E’ quindi tutto pronto per la manifestazione patrocinata da realtà che con passione e amore sono scese in campo per costruire su misura un fine settimana di spessore: Comune di Novedrate, Comune di Lentate sul Seveso, Figc Dcps. La manifestazione organizzata da Briantea84 e dall’azienda Rolafer – storico sponsor del club canturino con la famiglia Romanò che da tantissimi anni mette cuore, passione e ideali in un progetto così grande e importante – si è affidata ad una macchina organizzativa con diversi attori che hanno pensato ai diversi dettagli a servizio degli oltre 100 partecipanti: un grande ringraziamento va fin da subito ai volontari e a tutte quelle persone che anche in queste ore stanno donando il loro tempo per permettere la buona riuscita dell’evento. Preziosa, inoltre, la collaborazione con la parrocchia San Vincenzo di Cimnago per diversi dettagli legati alla disponibilità degli impianti, agli aspetti sportivi, logistici, di ospitalità e di ristorazione.

Il programma delle gare

Sabato 27 giugno

ore 9.30: Briantea84-Sassuolo (4^ livello)

ore 9.30: Briantea84 1-Ossona (2^ livello)

ore 10.00: Briantea84 2-Tukiki (2^ livello)

ore 10.00: Empoli-Integra (4^ livello)

ore 10.30: Briantea84-Tukiki (4^ livello)

ore 10.30: Briantea84 1-Tukiki (2^ livello)

ore 11.00: Integra-Ossona (4^ livello)

ore 11.00: Ossona-Briantea84 2 (2^ livello)

ore 11.30: Sassuolo-Tukiki (4^ livello)

ore 11.30: Empoli-Ossona (4^ livello)

ore 12.00: Briantea84 1-Briantea84 2 (2^ livello)

ore 12.00: Ossona-Tukiki (2^ livello)

Domenica 28 giugno

ore 10.30: semifinale1 (4^ livello)

ore 10.30: semifinale1 (2^ livello)

ore 11.00: semifinale2 (2^ livello)

ore 11.00: semifinale2 (4^ livello)

ore 11.30: finale terzo-quarto posto (4^ livello)

ore 11.30: finale quinto-sesto posto (4^ livello)

ore 12.00: finale primo-secondo posto (4^ Livello)

ore 12.00: finale primo-secondo posto (2^ livello)

ore 14.30: premiazioni

FOTO DI COPERTINA DI CLAUDIO PIETRO VALDAMERI