Alla scuola Salvo D’Acquisto è partito ieri il progetto educativo della Polfer in collaborazione con 2Nove9 e Amministrazione comunale

Ieri, venerdì, è stata una mattinata intensa e ricca di significato per i ragazzi delle classi 3^G e 3^L della scuola secondaria di primo grado Salvo D’Acquisto, coinvolti nel progetto nazionale Train To Be Cool, promosso dalla Polizia Ferroviaria e sviluppato sul territorio grazie alla collaborazione con l’associazione 2NOVE9, il Comitato Gli Angeli della Vecchia Stazione, i due Istituti scolastici comprensivi e l’Amministrazione comunale.

Studenti a lezione di sicurezza nel ricordo di Sandra

Dopo una sessione in aula, l’assistente capo coordinatore Cesare Savina e l’agente Erika Bramante della Polfer di Milano, insieme ai docenti e all’assessora all’Istruzione Rosanna Arnaboldi, hanno accompagnato i ragazzi al passaggio a livello della vecchia stazione, in corso Libertà, un luogo che nel tempo è stato teatro di diversi eventi tragici, tra cui quello che a maggio dell’anno scorso ha spezzato la vita a Sandra Bolog, 14 anni, studentessa proprio della D’Acquisto.

Lì, dove ancora c’è chi si azzarda ad attraversare incautamente i binari a sbarre chiuse, i ragazzi hanno potuto comprendere in modo concreto il significato di parole come “sicurezza”, “pericolo”, “prudenza” e “responsabilità”. Hanno ad esempio scoperto che un treno che viaggia a 300 km/h in caso di frenata d’emergenza si ferma solo dopo 4,4 chilometri, e che quindi prudenza e responsabilità non sono mai troppe.

“Attraverso il confronto con la Polizia Ferroviaria gli studenti hanno potuto comprendere quali sono i comportamenti e le regole da adottare in stazione e sul treno. La vita è un dono prezioso che abbiamo il dovere di rispettare – ha commentato l’assessora Rosanna Arnaboldi – Come Amministrazione crediamo fortemente alla collaborazione tra scuola e istituzioni. Progetti come questo rafforzano l’educazione alla cittadinanza attiva e alla legalità, offrendo agli studenti nuovi strumenti per muoversi in sicurezza”.

“Un investimento reale sulla sicurezza e sulla consapevolezza dei giovani”

Fondamentale il contributo dell’associazione 2NOVE9, che da anni opera nel campo della prevenzione e del supporto alle vittime di incidenti stradali. Il presidente Roberto Cancedda si è detto “particolarmente contento di vedere come, anche attraverso il ricordo di Sandra, si sia consolidato un dialogo virtuoso tra associazioni, cittadini, istituzioni e Forze dell’ordine, capace di generare iniziative concrete come questa, che rappresentano un investimento reale sulla sicurezza e sulla consapevolezza dei giovani”.

L’iniziativa, dedicata alla memoria di Sandra Bolog e di tutte le vittime della strada e degli incidenti ferroviari, si inserisce in un più ampio percorso di prevenzione e sensibilizzazione costruito per Cesano Maderno. Train To Be Cool costituisce infatti una delle tappe di un programma articolato in diverse attività educative, coinvolgenti e pensate per essere stimolanti e vicine al linguaggio dei ragazzi: momenti di riflessione, espressione artistica e interazione diretta per rendere gli studenti protagonisti del proprio percorso di crescita civica.

“La speranza è che, mentre le istituzioni continuano ad adoperarsi per garantire infrastrutture adeguate e misure efficaci di contenimento del rischio, questi giovani possano dare il buon esempio anche agli adulti, rispettando le regole e onorando la memoria di chi oggi vive nel cuore di tutta la comunità”, il commento che Ada Civitani del Comitato Angeli della Vecchia Stazione ha affidato ai social.

Il progetto Train To Be Cool – alla sua prima edizione a Cesano Maderno – nelle prossime settimane coinvolgerà le classi terze delle scuole D’Acquisto e Galileo Galilei.