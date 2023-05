«Caro maestro, noi (la tua ultima classe, la terza A, ndr) ti pensiamo spesso, ti dedichiamo disegni e ti vogliamo tantissimo bene».

Sulla tomba la lettera di una alunna

Una lettera commovente, piena di lacrime e di tanta nostalgia quella scritta da Mia, una bimba che frequenta la scuola primaria di Bernate e indirizzata all’amato maestro Daniele Colombo, scomparso un anno fa improvvisamente all’età di 65 anni. La bimba, a nome di tutti i suoi compagni di classe, qualche settimana fa, mentre si trovava al cimitero insieme alla mamma Veronica Sala mentre camminava tra i vialetti del camposanto ha notato la lapide dell’amato maestro. A quel punto si è seduta per terra, ha tirato fuori dal suo zainetto un foglio e un pennarello e ha iniziato a scrivere un pensiero per Colombo.

«Caro maestro adesso siamo in terza e sono arrivati altri due bambini» ha scritto Mia, aggiornandolo sulle ultime novità avvenute in classe. Una lettera ritrovata dai famigliari di Colombo che nei giorni successivi hanno notato il messaggio accanto alla sua foto. «Non era una cosa programmata, è venuta spontanea a Mia - ha raccontato la mamma - Però vorrei anche dire che mia figlia ha compiuto questo gesto a nome di tutti i suoi compagni di classe. Nella loro aula hanno allestito “l’angolo del maestro Daniele”. Si tratta di una parete piena zeppa di disegni e pensieri che i piccoli gli dedicano spesso e volentieri».

Amato da tutti

Insegnante alla scuola elementare «De Gasperi» di Bernate, il docente, ricordiamo, aveva insegnato, in precedenza, per oltre trent’anni, in tutti i plessi scolastici della città: sia alla «Giovanni XXIII» di via Monginevro che alla «Alighieri» di via Edison. Colombo era molto conosciuto anche nella parrocchia di Sant’Eustorgio dove era lettore durante le messe. Servizio che, negli ultimi anni, ha svolto anche nella vicina parrocchia dell’Annunciazione di Peregallo di Lesmo (dove per alcuni anni ha ricoperto anche il ruolo di catechista per i piccoli delle elementari) e al Santuario della Madonna delle Grazie di Monza.

A lui anche la benemerenza civica alla memoria

Il maestro, qualche mese fa, è stato insignito della benemerenza civica alla memoria dall’Amministrazione Comunale. Commossi, dicevamo, i parenti del docente.