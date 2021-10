Taglio del nastro per il Mercato europeo

Cesano Maderno

Delegazioni provenienti da diversi Paesi europei ed extraeuropei, oltre che da molte regioni d'Italia.

Taglio del nastro, oggi, sabato 16 ottobre 2021, per il Mercato europeo tornato a Cesano Maderno dopo la pausa dell'anno scorso legata alla pandemia di Covid-19.

E' toccato alla piccola Diletta, la nipotina dell'assessore Salvatore Ferro, questa mattina, il compito di tagliare il nastro e dare ufficialmente il via alla 18esima edizione della manifestazione che ogni anno richiama a Cesano Maderno 50mila presenze. Dopo il giro tra le oltre cento bancarelle che da ieri riempiono di colori e profumi il centro storico cittadino, il sindaco Maurilio Longhin e l'assessora al Commercio, Marianna Ballerini, hanno assegnato i riconoscimenti ai tre banchi più belli. Premiati il più bello in assoluto, il più bello italiano e il più bello straniero.

Tutte le aree parcheggio in zona

Il Mercato europeo va avanti fino a domani sera, domenica 17 ottobre, dalle 9 alle 24 . Come di consueto, la manifestazione si svolge nel quadrilatero costituito da piazza Arese, via Cozzi, via Cerati, via Milano e piazza della Pace. Sono disponibili le seguenti aree parcheggio, indicati con apposita segnaletica: piazza Duca d’Aosta (zona scuola King), largo D’Immè (via Garibaldi), piazza Procaccini, via Barbarossa, via Monteverdi (supermercato Il Gigante), piazza Facchetti, via Quarto (zona cimitero maggiore), via San Martino, via Solferino, via Santo Stefano, piazza Monsignor Arrigoni, via Dante, via Giuseppe Ronzoni (stazione FNM), via Giuliana Ronzoni e piazza 25 Aprile. Rimane sempre valido l'invito, per chi ne ha la possibilità, di raggiungere il centro città a piedi o in bicicletta.

Bancarelle in arrivo da tutto il mondo

Il Mercato è organizzato da Fiva Confcommercio in collaborazione con l'Amministrazione comunale e con l'Unione Confcommercio di Seveso, ed è promosso dall'Unione europea del commercio ambulante, che lo realizza da anni con successo in importanti città europee. Anche quest'anno la kermesse vede la partecipazione di delegazioni provenienti da diversi Paesi europei ed extraeuropei, oltre che da molte regioni d'Italia. Tanti i punti ristoro in cui potersi fermare a gustare le specialità. Nel cortile di Palazzo Arese Jacini, la Croce Bianca propone l’esposizione di automezzi di soccorso, nuovi e d’epoca. I volontari sono presenti con un gazebo informativo sulla sua attività al servizio della collettività.

