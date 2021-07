È stato battezzato "Parco delle farfalle" lo spazio verde in via Gaetana Agnesi, nei pressi del PalaBancoDesio. Il nome è stato deciso attraverso il coinvolgimento dei cittadini.

Taglio del nastro per il Parco delle farfalle e dimostrazione di Calisthenics

L’inaugurazione ha registrato la dimostrazione di Calisthenics a cura del campione nazionale il 27enne Yatarov Gaggi, originario di Seregno, che è anche un influencer sportivo e l'atleta italiano più in vista del momento in questa disciplina. Tramite alcuni programmi televisivi come "Italia's got talent" e "Tu si que vales" è stato uno dei principali promotori in Italia del Calisthenics.

"Mi alleno da 17 anni - ha detto - Ho iniziato con la ginnastica artistica ed è da otto e mezzo che pratico questa disciplina che ho scoperto per caso su internet. Voglio continuare ad allenarmi e ad incentivare questo sport. Mi piace trasmettere la mia passione per la disciplina e uno stile di vita sano".

Omaggio all'Accademia internazionale di ginnastica ritmica

"È un parco che ha intenzione di crescere, di estendersi progressivamente fino a Bovisio. Per il nome si è voluto rendere omaggio all’eccellenza di uno sport italiano da vent’anni: l’Accademia internazionale di ginnastica ritmica". Presente anche l’assessore Giorgio Gerosa, la vicesindaco, Jennifer Moro e il presidente della Federazione Ginnastica Ritmica, Oreste De Faveri.