Taglio nel nastro per la "nuova" piscina di Arcore

Taglio del nastro in pompa magna per l'impianto natatorio di Arcore recentemente rinnovato grazie alla collaborazione tra l'Amministrazione comunale guidata da Maurizio Bono e In sport srl, Società Sportiva Dilettantistica che gestisce la piscina di Arcore dal 1982.

Stamattina, sabato 3 febbraio 2024 erano presenti alla piscina di via San Martino il sindaco Bono, il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Lorenzo Belotti e il presidente del Consiglio comunale Laura Besana. Con loro anche alcuni consiglieri comunali (Valeria Di Tullio, Pierluigi Perego, Tommaso Confalonieri e Federico Bove) e i vertici di In Sport.

Le foto della mattinata

Foto 1 di 7 Foto 2 di 7 Foto 3 di 7 Foto 4 di 7 Foto 5 di 7 Foto 6 di 7 Foto 7 di 7

I lavori di riqualificazione

I lavori di riqualificazione previsti dal Project Financing, di cui In Sport è risultata aggiudicataria, hanno apportato un importante rinnovamento alla struttura sportiva: la sostituzione integrale della copertura dell’edificio piscina ed il rifacimento della facciata prospetto su Via San Martino, il rifacimento totale degli impianti termoventilazione del piano vasca per un migliore microclima e qualità dell’aria, la sostituzione di tutti i corpi illuminanti del centro sportivo con elementi a tecnologia LED ad alta efficienza energetica, la riqualificazione edile ed impiantistica con la sostituzione di tutti i ventilconvettori degli spogliatoi, sia della piscina che della palestra, il rifacimento delle pavimentazioni delle palestre, la posa di nuovi gazebi per i bambini e ragazzi che parteciperanno ai camp estivi e il ripristino della recinzione esterna.

In fase di progettazione l'impianto fotovoltaico

È inoltre in fase di progettazione l’installazione di un impianto fotovoltaico che andrà ad aggiungersi al grande lavoro di collaborazione e coordinamento tra Comune e In Sport che ha consentito di inserire nel corso del medesimo intervento – quale miglioramento aggiuntivo – anche gli ulteriori lavori previsti dal “Bando di Efficientamento Energetico” di Regione Lombardia, per il quale il Comune di Arcore è risultato assegnatario di un contributo.

È stata effettuata l’installazione di una nuova pompa di calore al servizio dell’unità di trattamento dell’aria del piano vasca, di un cogeneratore ad alto rendimento e di un sistema di telecontrollo degli impianti di monitoraggio dei consumi con interventi mirati a livello domotico.

La soddisfazione del sindaco Bono

"L'efficientamento energetico, la riduzione dei consumi e la sostenibilità dei costi delle strutture pubbliche sono state da subito obiettivo prioritario della nostra Amministrazione - ha sottolineato il sindaco stamattina durante la cerimonia di taglio del nastro del nuovo impianto che ha riaperto ufficialmente i battenti lo scorso 8 gennaio - Per questo motivo, attraverso un impegno congiunto con Insport, abbiamo partecipato, con esito positivo, al bando regionale per interventi di efficientamento energetico dell'impianto natatorio, consentendo di avere ulteriori benefici rispetto a quelli conseguenti alle opere già previste dalla convenzione. I lavori realizzati sono stati complessi ed invasivi ed hanno richiesto la chiusura dell’impianto per qualche mese, ma, a fronte di questo disagio per gli utenti della piscina e della palestra, abbiamo un edificio più bello, moderno ed efficiente.”

Lavori rallentati a causa degli eventi atmosferici dello scorso luglio