In vista della realizzazione della Tangenziale Nord di Cesano Maderno, da lunedì 13 maggio fino al 16 febbraio del prossimo anno, divieto di transito in via Liberazione a Cesano Maderno e in via Della Repubblica a Seveso.

Tangenziale Nord, chiudono via Liberazione e via Della Repubblica

Il provvedimento, disposto da un’ordinanza della Polizia Locale dei due Comuni dopo la richiesta della ditta incaricata, è legato ai lavori relativi alla linea ferroviaria Milano-Asso sulla carreggiata stradale, propedeutici alla realizzazione del sottopasso e della Tangenziale Nord.

I lavori per conto di Ferrovienord

Il divieto di transito, necessario per salvaguardare la viabilità veicolare e pedonale e gli operai che eseguiranno i lavori stradali, è istituito dal civico 8 di via Liberazione fino al confine comunale e dal civico 55 di via Della Repubblica fino al confine comunale. I lavori saranno eseguiti da una ditta di Morbegno (Sondrio) per conto di Ferrovienord.

Nella cartina che pubblichiamo, i percorsi alternativi: