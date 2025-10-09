Tangenziale Nord, la fine dei lavori slitta ad aprile 2026

Proseguono i lavori di realizzazione della Tangenziale Nord al confine tra Cesano Maderno e Seveso ma la fine del cantiere slitta ad aprile 2026. Lo annuncia Ferrovienord, che promuove e coordina l’intervento che prevede la creazione di un nuovo asse stradale che si sviluppa in direzione Nord Est-Sud Ovest, un sottopasso ciclopedonale in corrispondenza di via Liberazione a Cesano Maderno e la chiusura, a fine lavori, del passaggio a livello di via Como.

Tangenziale Nord, va avanti il cantiere

A seguito della risoluzione dell’interferenza con il tratto di fognatura lungo via Della Repubblica a Seveso, continuano le attività di realizzazione dei conci della nuova galleria artificiale, delle strutture relative alle rampe di accesso sia sul lato Est, sia sul lato Ovest. È stata conclusa invece la costruzione del manufatto scatolare in cemento armato che attraversa la linea ferroviaria. Ad ottobre è dunque programmato lo smontaggio del ponte ferroviario provvisorio e la riapertura al traffico di via Della Repubblica a Seveso e via Liberazione a Cesano Maderno. Per quanto riguarda il sottopasso ciclopedonale, sia le strutture, sia il manufatto di attraversamento della linea ferroviaria e le rampe di accesso sono state completate. Sono in corso invece le opere impiantistiche e di smaltimento delle acque meteoriche. Le opere relative al ponte sul fiume Seveso sono state concluse.

Rivisto il cronoprogramma

In seguito ad alcune problematiche emerse, è stato rivisto il cronoprogramma. Queste riguardano la gestione delle numerose interferenze con i sottoservizi esistenti lungo via Della Repubblica e lungo via Como – in particolare la fognatura e la presenza dei cavi e tralicci di alta tensione di Terna lungo il tracciato che hanno vincolato l’esecuzione dei pali – e ulteriori problemi legati alla stratigrafia del terreno – che hanno ostacolato la posa dei pali delle rampe del sottopasso veicolare. Pertanto è stato aggiornato il cronoprogramma delle opere, la cui conclusione, inizialmente prevista per fine dicembre 2025, è stata spostata a fine aprile 2026.