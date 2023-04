In occasione del 25 aprile, l’Amministrazione comunale di Villasanta, in Collaborazione con Anpi, promuove un programma di iniziative che si aggiungono alle celebrazioni ufficiali in occasione dell'anniversario della Liberazione.

Tante iniziative a Villasanta in occasione del 25 Aprile

Le celebrazioni ufficiali del 25 aprile inizieranno alle 9.30 con la Santa Messa di suffragio per tutti i caduti, nella chiesa di Sant’Anastasia. A seguire ci sarà il corteo da Piazza Martiri di Belfiore a Piazza Martiri della Libertà.

Alle 10.30 poi la Cerimonia in piazza Martiri della Libertà con l'Inno di Mameli, la posa della corona al Monumento ai Caduti, il saluto del Sindaco Luca Ornagoe l'intervento del presidente Anpi Villasanta Lorenza Gobetti.

In programma anche la testimonianza del Gruppo Giovani 122 del Gruppo Italia 069 Monza – Amnesty International e il contributo degli studenti dell’Istituto Comprensivo Villasanta. Chiuderà le celebrazioni ufficiali l'esibizione del Corpo Musicale Villasanta.

Le altre iniziative

Ma tante sono anche le iniziative collaterali. Nel dettaglio dal 21 al 30 aprile, presso le sale espositive Rosanna Lissoni di Villa Camperio, sarà visitabile la mostra documentale “Gli eroi son tutti giovani e belli”.

L’inaugurazione è prevista per le ore 18 del 21 alla presenza dell’assessore alla Cultura Adele Fagnani e della presidente di Anpi Villasanta Lorenza Gobetti. L’esposizione sarà aperta sabato e domenica dalle 9.30 alle 12 e dalle 15.30 alle 18; da lunedì a venerdì è possibile prenotare visite guidate per scuole e associazioni (anpivillasanta@gmail.com).

Eventi per i più piccoli

Dal 21 al 30 aprile, la biblioteca in collaborazione con Api, propone “apertaMente”, un’esposizione di titoli a tema per bambini, ragazzi e adulti, tra libri illustrati, graphic novel, romanzi e biografie. Sabato 22 aprile, alle 10 nelle sale espositive, letture a tema per i bambini.

La biciclettata

Sabato 22 aprile, “…e questo è il fiore” è un pomeriggio dedicato alle figure antifasciste, anche di Villasanta. Ritrovo alle 14.40 al Cimitero comunale per la cerimonia in omaggio a Don Giacomo Gervasoni e per l’omaggio a Antonio Appiani. Alle 15.30 parte la biciclettata attraverso i luoghi cittadini dedicati ad antifascisti, da Pertini a Buozzi, a piazzale Nazarena Carnicelli per le pietre d’Inciampo e della Memoria. Ultima tappa via Mattei.

Coinvolgere le nuove generazioni, il valore aggiunto