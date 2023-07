Testamento di Berlusconi: "A nessuno il controllo solitario di Fininvest"

Dopo l'apertura del testamento di Silvio Berlusconi, (scomparso lo scorso 12 giugno), avvenuta mercoledì nello studio del notaio milanese Arrigo Roveda davanti a due testimoni, gli avvocati Luca Fossati dello studio Chiomenti e Carlo Rimini in rappresentanza dei figli collegati da remoto, in queste ultime ore emergono i primi dettagli.

Innanzitutto attraverso la nota ufficiale di Finivest che questa mattina, giovedì 6 luglio, ha reso noto di aver ricevuto il seguente comunicato:

In base a quanto emerso nelle ultime ore inoltre i due figli maggiori Pier Silvio e Marina Berlusconi deterranno insieme il 53% del gruppo Fininvest con quote paritarie.

La decisione su Fininvest e sul patrimonio sarebbe stata presa già nel 2006 e scritta a mano su un blocco note da Silvio Berlusconi con l'intestazione Villa San Martino e la data del 2 ottobre.

"Lascio la disponibile in parti uguali ai miei figli Marina e Pier Silvio - riporta l'Ansa in queste ore. Lascio tutto il resto in parti eguali ai miei 5 figli Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi".