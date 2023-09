Torna la Meda Urban Race: sport, salute, inclusione e solidarietà

Sport, salute, solidarietà e anche inclusione. Sono le parole chiave della seconda edizione della Meda Urban Race, la mezza maratona ufficiale della città di Meda. Il cuore dell’evento sarà la corsa competitiva di 21 chilometri in programma domenica 8 ottobre 2023, che sarà aperta anche ai membri del CIP, il Comitato Italiano Paralimpico che promuove lo sport per persone con disabilità. In programma anche altre due gare non competitive da 5 e da 10 chilometri, aperte a tutti.

Sport e inclusione

Nella giornata di sabato 7 ottobre, all’interno del villaggio “Sport e Inclusione” allestito nell'area antistante l'Auxologico, in via Pace, sono previste diverse attività sportive per i più giovani: al mattino saranno protagonisti bambini e ragazzi delle scuole elementari e medie, mentre nel pomeriggio ci sarà spazio per iniziative che coinvolgeranno studenti degli istituti superiori e adulti con un aperitivo. L’inclusività è un tema portante dell’evento, veicolato dai valori insiti allo sport. La manifestazione sostiene Avis Meda per i servizi a favore delle persone con disabilità e coinvolge importanti associazioni no-profit del territorio che si dedicano alla promozione dello sport per persone con diversi tipi di disabilità.

Salute

Lo sport è anche veicolo di un altro messaggio, di cui si fa portavoce Auxologico: lo sport e uno stile di vita attivo sono fondamentali per la salute e per la prevenzione di alcune patologie. Da anni e quotidianamente Auxologico si impegna per offrire ai propri pazienti servizi di elevata qualità, dalle analisi cliniche alla riabilitazione. Lo scorso anno, la prima edizione della Meda Urban Race ha costituito una delle tappe che hanno condotto all’inaugurazione a Meda del nuovo centro di riabilitazione sportiva. Durante la gara (e nei giorni antecedente e successivo) alcuni atleti selezionati saranno monitorati con un sistema indossabile in grado di registrare l'elettrocardiogramma in maniera dinamica ed altri parametri cardiorespiratori, ottenendo così risultati importanti per lo studio dei rapporti tra sport e salute.

E' ancora possibile iscriversi

Per iscriversi alla Meda Urban Race 2023 bisogna accedere al sito: https://www.auxologico.it/eventi/meda-urban-race-2023 oppure www.sportitude.it/meda-urban-race.

Magoni: "Lo sport serve a costruire una società migliore"

Lara Magoni, sottosegretario Regione Lombardia con delega Sport e Giovani:

«Lo sport è un motore nella vita di tutti noi, alimenta il benessere, crea condivisione e rappresenta una spinta per costruire una società migliore. Da sottosegretario alla Presidenza con delega Sport e Giovani di Regione Lombardia sono orgogliosa che manifestazioni sportive come la Meda Urban Race contribuiscano ad accrescere il senso di comunità, grazie anche alla sensibilizzazione verso i bisogni altrui. Lo sport racchiude in sé tanti princìpi: il rispetto, l’altruismo, il sacrificio, la soddisfazione e la sconfitta; ecco perché un week end così ricco di appuntamenti dedicati a grandi e piccini ci ricorda quanto lo sport sia di tutti e per tutti. I miei complimenti ad Auxologico IRCCS, alle realtà no-profit di Meda e a tutti coloro che hanno avuto parte attiva nell’organizzazione di questa meravigliosa iniziativa, a cui auguro il miglior successo possibile. Buona Meda Urban Race a tutti».

Santambrogio: "E' l'evento delle tre esse"

Luca Santambrogio, sindaco di Meda e Presidente della Provincia di Monza e Brianza:

«Meda è onorata di collaborare con Auxologico e di avere sul proprio territorio la seconda edizione della Meda Urban Race. Ci siamo lasciati lo scorso anno con la mia speranza che non fosse un evento casuale. Ringrazio Istituito Auxologico che ha reso questo grande evento un appuntamento annuale che io definisco delle tre esse: sport, salute e solidarietà. Due giorni, infatti, che coinvolgeranno molte realtà associative del territorio e la città dalla quale ci attendiamo una grande risposta».

Tagliabue: "Una collaborazione proficua"

Stefania Tagliabue, vicesindaco e asessore allo Sport del Comune di Meda:

«Un fiume colorato e pronto all’azione è il ricordo che ho della prima edizione, con impegno e volontà abbiamo prontamente accolto e supportato l’idea di rendere questo appuntamento una tappa fissa dello stare bene in comunità e attenzione al prossimo. Anche quest’anno Meda entra nel calendario ufficiale Fidal delle gare di lunga distanza: una nuova importante opportunità, per avvicinare all’atletica appassionati di tutte le età del nostro territorio e non solo. La collaborazione le associazioni sportive, ci permette di far conoscere lo sport e i suoi valori in un week end dove, partecipando alle molteplici proposte tutti possono, fin dalla tenera età imparare a curare il proprio corpo e curarsi a vicenda. Sono sicura che tutti troveremo giovamento da questa collaborazione vincente tra Istituto Auxologico, Comune di Meda all’insegna della prevenzione, dell’assistenza e della solidarietà. Il mio più sincero ringraziamento va alle associazioni del territorio per la disponibilità e l’attenzione per Meda».

Colombo: "Per Auxologico è fondamentale il rapporto con il territorio"

Mario Colombo, presidente di Auxologico IRCCS:

«Per Auxologico il legame con i territori dove ha le proprie sedi ospedaliere e di ricerca è importante. Fare una medicina vicino alle persone è tra i nostri valori e obiettivi. Instaurare legami con le associazioni no profit e gli enti locali fa parte della nostra tradizione, nella quale si inserisce anche la Meda Urban Race 2023. Un’occasione per promuovere corretti stili di vita, parlare di riabilitazione e

inclusività anche nello sport… di stare insieme e sostenere le attività di Avis Meda a favore delle persone con disabilità».

Nobili: "I fondi raccolti saranno destinati ad Avis per le persone disabili"

Renato Nobili, presidente di Avis Meda:

«Sport e solidarietà. Un’abbinata che in questa manifestazione organizzata da Auxologico si concretizza anche quest'anno. Avis Meda ringrazia per essere come altre volte il destinatario dei fondi raccolti con la manifestazione che verranno destinati alle attività di supporto alle persone diversamente abili».

Santelli: "Sono contento che la competizione sarà aperta anche ad atleti con disabilità"

Pierangelo Santelli, presidente Comitato Italiano Paralimpico CR Lombardia: