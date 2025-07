Un torneo di calcio per ricordare Jason e Marco

All'oratorio San Rocco

Gli amici: "Togliamo la malinconia dalla vostra storia, finita troppo presto senza un lieto fine, che è battuta dalla felicità che avete portato nelle nostre vite"

Jason, Marco e Nicolò per sempre nei cuori dei loro amici. Nei giorni scorsi a Seregno si è svolta la sesta edizione del torneo di calcio nel ricordo di Jason Borbona e Marco Rigato, scomparsi a 12 e 15 anni a causa di malattie incurabili.

Torneo di calcio in memoria di Jason e Marco

Sul campo dell'oratorio San Rocco è stato disputato un torneo di calcio in memoria dei due giovanissimi seregnesi rimasti nel cuore di tutti gli amici, al quale hanno partecipato dodici squadre: la vittoria è stata conquistata da Poldy Fc, che in finale ha superato PilveTeam, sul terzo gradino del podio la formazione Yene. Il titolo di capocannoniere a Mattia Brambilla, a Roberto Arienti quello di miglior giocatore del torneo, ad Andrea Guerra per il gol più bello e a Valentin Vuduski quale miglior portiere.

Un pensiero affettuoso anche a Nicolò

"Vorrei ricordare anche Nicolò Baseggio, omaggiando la storia di un ragazzo che è stato un esempio di determinazione, amore attaccamento alla vita - ha commentato l’organizzatore del torneo, Simone Mandaradoni - Anche se ha lasciato un vuoto enorme, sono certo che lassù Jason e Marco hanno fatto subito amicizia con Nicolò e ci guardano dalla tribuna d’onore. Togliamo la malinconia dalla vostra storia, finita troppo presto senza un lieto fine e carica di tristezza, che è battuta dalla vostra felicità che avete portato nelle nostre vite".

Il consigliere Tagliabue alle premiazioni

Alla premiazione del torneo commemorativo ha voluto partecipare il consigliere comunale Samuele Tagliabue, che è presidente della Commissione consiliare Sport: "Ammiro l’impegno e l’entusiasmo che mettete in campo in nome della vostra amicizia per Jason e Marco. E’ incredibile vedere come da momenti così brutti possa venire fuori una grande voglia di stare insieme". Al fianco di Tagliabue e in mezzo ai ragazzi entusiasti della competizione c'erano anche i familiari dei due ragazzi scomparsi prematuramente.