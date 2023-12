Il progetto “Meda per la vita” è iniziato formalmente lo scorso 5 dicembre. E in nemmeno dieci giorni ha già portato a termine il terzo servizio.

Trasporto Organi, la Polizia locale di Meda porta a termine il terzo servizio in pochi giorni

Il progetto, lo ricordiamo, vede la Polizia locale di Meda impegnata nel servizio di Trasporto Organi in tutto il Nord Italia grazie anche alla nuova nuova Alfa Giulia in dotazione - automezzo allestito e acquistato anche per questo scopo.

Il primo servizio è stato effettuato proprio all'indomani della benedizione e presentazione del nuovo mezzo, con il trasporto di tre organi, arrivati all'Ospedale Niguarda di Milano e all'ospedale di Padova.

Nella giornata di ieri, lunedì 12 dicembre 2023, la Polizia Locale di Meda ha portato a termine un altro intervento con prelievo a Varese e arrivo a Brescia dove sono stati consegnati allo staff ospedaliero due reni.