Trasporto scolastico insufficiente, il sindaco di Agrate: "Violata la Costituzione"

Numero di bus e di corse del tutto insufficienti, ragazzi costretti ad inseguire i pullman nella speranza di poterci salire per andare a scuola o fare ritorno a casa. Con il risultato che i più "fortunati" che riescono a salire sono costretti a viaggiare stipati come sardine, alla faccia del distanziamento.

Una situazione insostenibile e inaccettabile, di cui ha dato già conto in questi giorni primamonza.it e che riguarda in particolare le corse da e per il centro scolastico superiore Omnicomprensivo di Vimercate. Un disservizio, che si ripropone puntuale tutti gli anni in particolare all'avvio dell'anno scolastico e che riguarda migliaia di studenti e di conseguenza tantissime famiglie del Vimercatese e in particolare dei Comuni attorno a Vimercate.

Tanti anche gli studenti di Agrate coinvolti. Tanto che ieri, giovedì 15 settembre, il sindaco Simone Sironi, esasperato dalla situazione e dalle tante e più che giustificabili lamentele ricevute dai genitori e interpretando di fatto il pensiero anche dei altri colleghi sindaci degli altri Comuni attorno a Vimercate, ha deciso di scrivere una lettera molto dura indirizzata all'Agenzia del Trasporto pubblico locale del bacino della Città metropolitana di Milano e di Monza e Brianza, al responsabile della Programmazione, regolazione e controllo dei servizi di Trasporto pubblico locale – Area Nord Milanese, Monza e Brianza, al presidente della Provincia di Monza e Brianza Luca Santambrogio.

"In questi giorni ho richiesto numerose segnalazioni telefoniche e via mail di genitori e giovani studenti che lamentano gravissimi disagi e ostacoli che finiscono per impedire la fruizione del servizio di trasporto pubblico locale da Agrate Brianza agli istituti scolastici ubicati in Monza e soprattutto in Vimercate - scrive Simone Sironi nella lettera - La medesima situazione di sovraffollamento e ritardo si verifica anche al momento dell’uscita dagli istituti scolastici. Ho potuto verificare personalmente la situazione lamentata: questa intollerabile situazione rappresenta un oggettivo impedimento al godimento di diritti elementari costituzionalmente garantiti quali il diritto alla istruzione ed alla mobilità, oltre a rappresentare palesi violazioni contrattuali.

Tutti sostengono a parole che occorre puntare sulla crescita culturale e personale dei giovani e sul potenziamento del trasporto pubblico locale: la realtà di questi giorni di Agrate Brianza, posta in una delle aree più evolute del Paese, si pone in netto contrasto con tante enunciazioni di principio e ciò finisce per aumentare lo sconforto e la sfiducia dei cittadini, specialmente quelli in più giovane età. Essi si rivolgono al Sindaco per avere soluzioni a basilari esigenze quali il diritto a recarsi a scuola in orario con un mezzo di trasporto pubblico: come pretendere che essi accettino una risposta formale

“Non è un servizio di competenza comunale”?"