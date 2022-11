Il Comune di Usmate Velate, in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, propone un incontro pubblico per prevenire e contrastare le truffe agli anziani, illustrando le truffe oggi più ricorrenti ai danni delle persone anziane e fornendo così gli strumenti utili per conoscerle e per evitarle.

Truffe agli anziani: i Carabinieri incontrano i cittadini

L’appuntamento si terrà lunedì 28 novembre alle ore 15 in Villa Scaccabarozzi (Via Cottolengo) a Velate, presso la Sala delle Colonne.

“Ringrazio l’Arma dei Carabinieri per la disponibilità mostrata e per la collaborazione nell’organizzazione di un incontro in cui sensibilizzare su un argomento purtroppo ancor oggi diffuso anche nei nostri territori – ha affermato Lisa Mandelli, Sindaco di Usmate Velate – L’Arma dei Carabinieri rappresenta un punto di riferimento per tutta la nostra comunità, a cui rivolgersi in caso di necessità. Per la fascia più a rischio della popolazione, questo incontro è l’occasione per ricevere quelle informazioni che permettono di evitare truffe e spiacevoli intrusioni di malfattori nelle abitazioni”.