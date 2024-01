Ubriaco fradicio al volante semina il panico per le vie di Arcore

Ubriaco fradicio ha rischiato di provocare gravissimi incidenti stradali mentre si trovava al volante della sua Fiat "Punto" ma, fortunatamente, è stato prontamente inseguito e fermato dagli agenti della Polizia locale di Arcore.

Ha dell'incredibile la scena da film che molti arcoresi si sono ritrovati sotto i loro occhi ieri pomeriggio, giovedì 11 gennaio 2024, in pieno pomeriggio, ad Arcore.

Inseguimento iniziato sul cavalcavia della Peg

Sul cavalcavia di via Benedetto Croce, quello della "Peg" per intenderci, fin dal primo pomeriggio, si erano posizionate due pattuglie della Polizia locale per un posto di controllo rafforzato. Ad un certo punto da via De Gasperi è spuntata una Punto con a bordo un 60enne residente in città.

L'uomo proseguiva a velocità elevata e con manovre pericolose. L'arcorese ha ignorato l'alt degli agenti della Polizia locale e si è diretto a tutta velocità verso la rotonda all'incrocio tra via Casati e via Croce nel tentativo di far perdere le proprie tracce.

Inseguimento da film

A quel punto gli agenti della Polizia locale sono saliti a bordo delle loro vetture e si sono gettati all'inseguimento dell'uomo che è stato prontamente fermato in via Cavour, una traversa di via Manzoni. Fortunatamente, visto l'orario e il traffico cittadino che affollava le stade del centro, non si sono registrati incidenti a veicoli e persone.

L’uomo, una volta raggiunto, è stato è stato fermato dagli agenti della Polizia locale e portato in caserma. Il 60enne, visibilmente ubriaco è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza.