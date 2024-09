Proseguono anche dopo l’estate a Desio alcune prescrizioni adottate durante gli eventi dei mesi più caldi a tutela della sicurezza di ciascuno. In occasione dell’ultimo appuntamento del Desio Summer Festival e durante la Festa patronale di Desio il Sindaco ha disposto il divieto di vendita di bevande alcoliche e analcoliche in contenitori di vetro e lattine nel centro cittadino. Il provvedimento sarà in vigore nei giorni 21 settembre e dal 5 al 7 ottobre 2024.

Ultimo appuntamento del Desio Summer Festival: vetro e lattine "off limits"

Un’ordinanza utile a tutela della cittadinanza, dei residenti e del decoro urbano, oltre che dell’ordine e della sicurezza pubblica, volta a prevenire i comportamenti irresponsabili che potrebbero manifestarsi nelle ore serali e notturne, con gravi danni all’incolumità delle persone e del territorio comunale.

L’ordinanza non vieta il consumo di bevande, alcoliche o non, nei locali bensì la loro vendita per asporto in contenitori di vetro e lattine, che comporta spesso l’abbandono di bottiglie nelle vie e nelle piazze cittadine.

Gli orari

L’ordinanza si applica nelle giornate di sabato 21 settembre dalle ore 19,30 alle 7 del giorno successivo e dalle ore 14 di sabato 5 ottobre alle ore 7 di lunedì 7 ottobre 2024.

L’ordinanza si applica nelle seguenti zone: Palazzo comunale, Parco delle Rimembranze, zona centrale e Parco di Villa Tittoni.

Multe fino a 500 euro

Per i trasgressori si prevede una sanzione amministrativa da 25 euro a 500 euro (art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), con facoltà di estinguere l'illecito mediante il pagamento entro 60 giorni dalla contestazione immediata o notificazione dell'accertamento di violazione.

L'ordinanza

• AREA PALAZZO COMUNALE. Le vie coinvolte: Corso Italia, via Gramsci, via Torricelli, via Gavazzi, via Lissoni, piazza Don Giussani;

• AREA PARCO DELLE RIMEMBRANZE: viale delle Rimembranze. via Galli, via Gabellini, Corso Italia, via Diaz;

• AREA CENTRALE: Corso Italia, via Garibaldi (fino all’intersezione con via Milano), via Achille Grandi, via Pozzo Antico, via Santa Maria, via Pio XI, via San Pietro, via Gramsci;

• AREA PARCO VILLA TITTONI: via Alfieri, via Guarenti, via Tagliabue, via Forlanini, via Piermarini, Piazzale Parco, via Roma, via Lampugnani, piazza Cavour e via San Pietro.

Il provvedimento prevede:

1) Il divieto di vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e di bevande analcoliche in contenitori di vetro e lattine, da parte di esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita localizzate nelle aree interessate;

2) Il divieto di vendita per l’asporto di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione e di bevande analcoliche in contenitori di vetro e lattine, da parte di esercizi di somministrazione di bevande ed alimenti (bar, pub, pizzerie, ristoranti, wine bar, a titolo esemplificativo e non esaustivo) localizzate nelle aree interessate;

3) Il divieto di introduzione e consumo, sulle aree pubbliche di cui sopra, di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione e di bevande analcoliche in contenitori di vetro e lattine, con esclusione degli spazi per il consumo su area pubblica regolarmente autorizzati in capo alle attività di somministrazione di alimenti e bevande e salvo il consumo sul posto nelle immediate vicinanze degli stand adibiti al servizio “street food”, rigorosamente in contenitori diversi dal vetro e lattine in alluminio e simili.