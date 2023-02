Un bando per sette nuovi agenti di Polizia Locale

Scadranno il 17 febbraio i termini di partecipazione al bando per l’assunzione di nove agenti di Polizia Locale nei Comuni di Cesano Maderno, Briosco e Desio, sette dei quali destinati al Comune di Cesano Maderno, indetto dalla Centrale unica dei concorsi di Monza e Brianza.

Il potenziamento del Corpo di Polizia Locale, da realizzare attraverso l’aumento del personale e l’innovazione della strumentazione e delle tecnologie a disposizione, è uno degli obiettivi prioritari prefissati dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Gianpiero Bocca. Il bando prevede una eventuale prova selettiva, una prova scritta ed una orale che da marzo in poi vedranno impegnati tutti i partecipanti ammessi alla selezione.

“Crediamo sia una importante opportunità di impiego al servizio della nostra città e della collettività, per garantirne la sicurezza e la tutela del territorio e dell’ambiente - commenta il sindaco Gianpiero Bocca, auspicando una numerosa partecipazione al concorso - Consideriamo strategico il ruolo della Polizia Locale sia in termini di sicurezza che di rapporto e dialogo con la cittadinanza, puntiamo a potenziare il numero di agenti per rispondere ai bisogni di una città che ha recentemente varcato la soglia dei 40 mila abitanti, garantendone la sicurezza e la vivibilità. Le nuove assunzioni programmate, sommate all’implementazione degli strumenti tecnologici in dotazione agli agenti, consentiranno di avere un Corpo della Polizia Locale sempre più moderno ed efficiente, con servizi adeguati alle necessità della città ed una presenza numerosa in più turni, assicurando un controllo capillare del territorio".