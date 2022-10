Un bosco di 1.500 alberi nascerà in via Bertacciola. L’intervento di forestazione grazie a un bando regionale, a breve i lavori di piantumazione

Un bosco di 1.500 alberi nascerà in via Bertacciola

Un bosco di 1.500 alberi in via Bertacciola, tra il centro polifunzionale della Protezione civile e la Milano-Meda, a Bovisio Masciago. Inizieranno nei prossimi giorni i lavori di piantumazione dell’area, un terreno comunale di forma rettangolare vasto un ettaro, grazie a un bando regionale vinto dal Comune finalizzato a interventi di riforestazione sul territorio.

La piantumazione in questi giorni

A luglio è stato scritto il protocollo d’intesa tra Parco GruBria ed Ersaf finalizzato alla collaborazione per la valorizzazione naturalistica attraverso la realizzazione di boschi permanenti. In questi giorni Ersaf procederà con la lavorazione del terreno di via Bertacciola dove saranno appunto messi a dimora 1.493 alberi di varie essenze: principalmente querce e carpini ma anche pruni, aceri e altre piante.

Il commento del vicesindaco

L’idea del bosco piace molto all’assessore all’Ecologia e vicesindaco Massimiliano Zanierato: "Siamo sensibili all’ambiente e ci fa piacere vedere nuove piante su un territorio come il nostro che è già piuttosto saturo di insediamenti. Gli alberi sono fonte di vita e benessere, speriamo che in futuro si riesca ad attuare il rimboschimento di altre zone".