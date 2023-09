Un "sì" nel nome del Liga, fiori d'arancio per il campione degli Sharks

Mattia e Erika si sono giurati amore eterno in una location splendida, a Villa Ormaneta a Cerea, in provincia di Verona. Una giornata stupenda quella di ieri, venerdì 1° settembre per una delle coppie più benvolute e conosciute di Arcore e Monza.

Mattia Muratore, campione degli Sharks di Monza e la sua compagna Erika Micheletti hanno pronunciato il loro "sì" condividendo la loro gioia con parenti e amici.

Una storia bellissima, piena d’amore, quella della coppia. Mattia, ricordiamo, è il campione degli «Sharks» di Monza (di cui è anche capitano e presidente), la squadra di powerchair hockey nella quale milita da 25 anni mentre sua moglie, Erika Micheletti, di professione impiegata nel ramo del marketing e della comunicazione.

Nel mese di maggio del 2022 Mattia chiese ufficialmente la mano della sua dolce metà, al termine di una partita degli Sharks, regalandole l’immancabile anello di fidanzamento con la proposta di matrimonio. Ma la notizia della loro unione venne ufficializzata sui Social nel mese di gennaio di quest'anno.

Mattia, grande atleta e scrittore

Mattia, di professione avvocato, lavora presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca. Ultrà interista, il 38enne convive dalla nascita con l’osteogenesi imperfetta che però non gli ha impedito di avere una vita sociale molto attiva. Nel 2010 Mattia ebbe l’onore di incontrare Ligabue e di lavorare accanto a lui, come attore, nel docufilm "Niente Paura" che racconta gli ultimi trent’anni della storia italiana visti attraverso la musica del rocker di Correggio, mentre nel 2018, con la nazionale italiana di cui è stato capitano, ha vinto il campionato del mondo.

"Sono nato così, ma non ditelo in giro"

Il 38enne è anche uno scrittore di successo: il suo primo libro dal titolo "Sono nato così, ma non ditelo in giro", edito da Chiarelettere ha la prefazione scritta proprio del cantante Ligabue. Nel suo libro il 38enne ha voluto raccontare con l’ironia che lo contraddistingue l’intenso, a tratti spietato viaggio della sua vita. Una vita come quella di tutti, ma anche da quella di tutti straordinariamente diversa. Si tratta del racconto ironico, intenso, a tratti spietato, sicuramente rock, ma non senza una vena pop, dalla vita di Muratore. Grazie proprio all’ironia e alla leggerezza della narrazione si tratta la quotidianità della disabilità. Un libro che ci restituisce la preziosa consapevolezza della responsabilità di tutti verso chi il rispetto degli altri e la libertà di vivere deve conquistarseli giorno per giorno.

Una storia d'amore sbocciata... con un colpo di fulmine

Quella di Mattia ed Erika è una storia d'amore sbocciata dopo un vero e colpo di fulmine, come avevano raccontato i due sposini qualche mese fa al Giornale di Vimercate.

"Noi stiamo insieme da 7 anni e il nostro amore è nato grazie a Ligabue - aveva sottolineato Erika - Anche io, come Mattia, sono una grande fan del Liga. Dopo l’uscita del film, nel 2010, l’avevo notato. Qualche anno più tardi avevo visto una mia amica che aveva postato una foto ad un concerto di Ligabue e in quella foto c’era anche Mattia. Da quel momento cercai di conoscerlo e poi, quando ci siamo incontrati per la prima volta è scattato il vero colpo di fulmine".

La storia a distanza

Inizialmente non è stata una storia facile da portare avanti soprattutto per la distanza. Infatti Erika abitava a Rovigo e per due anni i due innamorati si sono frequentati solamente nei week end.

"Dopo aver portato avanti una storia a distanza per quasi due anni un giorno ci siamo guardati negli occhi per capire cosa volevamo fare delle nostre vite e abbiamo capito che il legame che ci univa era davvero forte", ha continuato Mattia. Successivamente nel 2017 Erika decise di trasferirsi ad Arcore e di stravolgere completamente sia vita e le priorità. "Inizialmente ho vissuto nella casa dei genitori con Mattia - ha continuato la 28enne - Poi, nel 2018, abbiamo comprato casa".

E ieri hanno coronato il loro sogno d'amore. Congratulazioni ragazzi e buona vita insieme.