Un successo il primo memorial dedicato ad Alfredo Marson

Ha preso il via con il primo memorial dedicato ad Alfredo Marson, fondatore della società canturina Briantea ‘84, la «maratona» a tema inclusivo che si snoderà a Meda tra maggio e giugno. Sulla scia del successo della prima edizione realizzata l’anno scorso, l’Amministrazione comunale ha infatti riproposto la rassegna «INclusione INmovimento». Un’occasione unica per sensibilizzare sul tema dell’inclusione sociale dei soggetti fragili.

Con il memorial per Alfredo Marson ha preso il via "INclusione INmovimento"

Da maggio a giugno la città ospiterà in diversi punti varie iniziative per parlare di inclusione, attraversando il mondo dello sport e della lettura, per arrivare alla musica, in modo da mettere a fuoco questa tematica attraverso lenti interpretative diverse. E il primo appuntamento della rassegna è stato al Palameda, con il torneo di basket quadrangolare rivolto ad atleti con disabilità intellettivo-relazionale di livello base, patrocinato dal Comune di Meda e dalla Fisdir (Federazione Italiana sport paralimpici degli intellettivo relazionali).

Una giornata all'insegna dello sport e dell'amicizia

Una giornata all’insegna della pallacanestro e dell’amicizia, nel ricordo di Marson, il «papà» della Briantea84 morto nell’agosto 2022 a 69 anni e rimasto nel cuore di tutti. Siamo Tutti Special People Asd di Como ha trionfato in finale contro la Briantea84 (40-35), terza S.e.i. Asd (Bressane) e quarti gli Screwers di Oggiono. La buona riuscita dell’evento è stata possibile grazie a un nutrito gruppo di staff e volontari che ha gestito i vari aspetti del memorial. Un ringraziamento dalla Briantea84 va all’Amministrazione comunale, all’oratorio per il supporto su alcuni aspetti logistici riguardo al pranzo e alla presenza del medico Gaetano Elli.

A premiare le squadre anche la famiglia di Alfredo Marson

A premiare le squadre Gianantonio Tomaselli (presidente di Briantea84), Angelo Porro (presidente Bcc Cantù), Stefania Tagliabue (vicesindaco e assessore allo Sport di Meda), Angela e Cristian Marson (rispettivamente moglie e figlio di Alfredo), quest’ultimi omaggiati da Elena Colombo, vicepresidente di Briantea84 e responsabile dei settori pallacanestro dir-atletica del club.

«Abbiamo visto tanta sportività e amicizia, l’organizzazione dell’evento è stata di alto livello - ha commentato il presidente Tomaselli - Siamo contenti di aver omaggiato il ricordo di Alfredo facendo quello che ha sempre portato avanti in questi 40 anni di storia: far vivere emozione ai suoi ragazzi, che sempre ha amato. Ci vediamo il prossimo anno».

Il vicesindaco di Meda: "Per noi è un onore avere Briantea84 sul nostro territorio"

«Per l’Amministrazione comunale è un onore avere Briantea84 sul proprio territorio - ha aggiunto l’assessore Tagliabue - Sosteniamo con piacere tutti gli eventi che hanno l’inclusione come cifra distintiva. Il memorial ha rappresentato un bellissimo momento di sport, divertimento e aggregazione». «Questo è stato un memorial importante e ringrazio la famiglia di essere stata qui oggi - ha concluso Elena Colombo - Sarà il primo di una lunga serie».

FOTO DI LUCA MANNO