Si inaugura domani, sabato 10 maggio, la nuova pista ciclabile nel quartiere di Cassina Savina di Cesano Maderno, un percorso di oltre un chilometro che si snoda sul territorio cittadino, al confine con Seregno.

Una biciclettata per inaugurare la nuova pista ciclabile

La fine dei lavori sarà festeggiata con l’iniziativa "Biciclettando insieme” aperta a tutti i cittadini. L’evento, organizzato dal Comune di Cesano Maderno in collaborazione con l’Amministrazione di Seregno, rientra nel vasto palinsesto di proposte culturali e sportive #occhioalgiro messe a punto in vista dell’arrivo della tappa del Giro d’Italia a Cesano Maderno. Il programma prevede il ritrovo alle 9.45 nel parcheggio di via Po a Cesano Maderno, il taglio del nastro alle 10 e, a seguire, i saluti istituzionali. Alle 10.30 la partenza della biciclettata con arrivo in viale Tiziano a Seregno e, al termine, aperitivo offerto dalla scuola Sant’Ambrogio di Seregno. Saranno presenti, per Cesano Maderno il sindaco Gianpiero Bocca e gli assessori della sua Giunta e, per Seregno, il sindaco Alberto Rossi con l’assessore allo Sport Paolo Cazzaniga.

"Una scelta di mobilità strategica"

L’intervento è stato realizzato dall’Amministrazione comunale di Cesano Maderno con il cofinanziamento di Fondazione Cariplo nell’ambito della strategia di transizione climatica “La Brianza Cambia Clima”. Sono stati creati sistemi di drenaggio urbano sostenibile lungo il percorso e rialzo in carreggiata e barriere parapedonali per rendere sicuro l’attraversamento verso il parco Paolo VI.

“Questo nuovo percorso ciclopedonale rappresenta una scelta di mobilità strategica poiché consente di avere a disposizione un percorso meno trafficato e quindi più sicuro verso Seregno - commenta l'assessore ai Lavori pubblici, Manuel Tarraso - La nuova pista, molto gradevole in quanto immersa nel verde, potenzia la rete ciclabile esistente, rappresentando inoltre un collegamento efficace tra le infrastrutture urbane e quelle intercomunali e migliorando l’accessibilità ai principali punti di interesse della città. Questo intervento punta a costruire una rete integrata di percorsi ciclabili e pedonali, rafforzando l’intermodalità e rendendo la città sempre più attenta alle esigenze ambientali e di spostamento quotidiano”.

Tre stazioni ferroviarie collegate da piste ciclabili

La connessione ciclopedonale verrà ulteriormente potenziata e, attraverso le vie Moncenisio, Molino Arese e San Carlo, raggiungerà il centro della città e collegherà ben tre stazioni ferroviarie, quella di Cesano Maderno, quella di Seveso Baruccana e quella di Seregno.