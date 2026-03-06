Una giornata all’insegna della prevenzione in occasione della Giornata del rene

Una giornata interamente dedicata alla salute del rene e alla prevenzione delle malattie renali. In occasione della Giornata mondiale del rene, che viene celebrata il secondo giovedì di marzo e quest’anno ricorre il 12, Asst Brianza organizza, in collaborazione con il Comitato di Lentate sul Seveso della Croce Rossa, una giornata dedicata alla prevenzione delle malattie renali.

L’iniziativa per la Giornata del rene

Dalle 9 alle 13 di giovedì 12 marzo, nel giorno esatto della ricorrenza, gli operatori della Casa di Comunità di Lentate sul Seveso, i medici dell’Unità operativa di Nefrologia e Dialisi dell’ospedale Pio XI di Desio e i volontari della Rossa saranno a disposizione della cittadinanza con attività di promozione della salute, attraverso indicazioni sui corretti e sani stili di vita, rilevazione di parametri vitali e rilascio di informazioni sulla diagnosi precoce. L’accesso è libero e gratuito.

Appuntamento alla Casa di comunità di Lentate

L’evento si terrà nel piazzale adiacente la Casa di Comunità e la sede della Cri, in via Garibaldi 37.