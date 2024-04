Una mostra dedicata alle donne della Resistenza

"Libere Sempre", questo il titolo della mostra promossa dalla sezione Anpi di Desio, dedicata alle donne della Resistenza in Brianza ed esposta in Sala Levi.

L’esposizione, preparata in vista dell’anniversario della Liberazione, espone le drammatiche storie di alcune donne che durante il periodo fascista si sono messe a disposizione della Resistenza, diventando così partigiane.

La mostra è composta da 31 pannelli che riportano immagini e storie di numerose donne, ed è stata realizzata dall’Anpi di Monza in collaborazione con il liceo artistico statale Nanni Valentini.

"Con questa mostra vogliamo parlare delle storie di donne di valore, che, nonostante la loro forza, sono state messe dietro le quinte della loro storia per molto tempo – ha affermato Oriano Tagliabue, tra gli organizzatori dell’evento, presidente della sezione desiana di Anpi – Abbiamo voluto ricordare tutte le donne che hanno fatto la Resistenza qui in Brianza, alle quali va un doveroso riconoscimento per essere state protagoniste di un periodo storico che ha portato alla nascita della democrazia italiana".

"Secondo i numeri ufficiali, le donne partigiane combattenti sono state circa 35mila, ma la verità è che il numero reale è molto più alto – ha proseguito Tagliabue – Queste donne hanno lottato non solo contro il fascismo, ma anche contro il sessismo e il maschilismo di cui era intrisa quell’epoca. Per questo motivo sono donne da considerare doppiamente guerriere".