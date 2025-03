A Seveso c'è una area giochi a disposizione dei bambini del quartiere Baruccana.

Una nuova area giochi per le famiglie

Dopo la riqualificazione completata nell'estate del 2024 di quella al Bosco delle Querce, intitolata alla memoria di Carlo Galante, è ora il turno dello spazio all'interno del parco di via Ruffilli.

L'Ufficio Ecologia del Comune ha coordinato un intervento di manutenzione straordinaria per la realizzazione e la sostituzione delle attrezzature ludiche, con una spesa complessiva di 26mila euro. L'area giochi è stata completamente riqualificata con una torre scoperta con altalena a due posti e scivolo, trampoli e un percorso a impronte.

Area giochi realizzata con pezzi unici

L'area giochi completamente rinnovata riprende in toto i temi di quella del Bosco delle Querce con le strutture fatte in legno massello di robinia al suo stato naturale, con le sue forme irregolari e sinuose, le sue venature, i rami e le radici caratterizza queste strutture rendendole originali ed irripetibili. Si tratta, infatti, di pezzi unici.

"Attraverso questo progetto l'Amministrazione ha pensato al quartiere di Baruccana realizzando nuovi giochi per bambini, utilizzando un materiale naturale quale è il legno - ha detto il sindaco Alessia Borroni -Un occhio quindi all'ambiente con la speranza che questa area diventi un punto di riferimento per le tante famiglie che abitano nei paraggi, specie per i figli che con l'arrivo della primavera avranno un nuovo posto all'aria aperta dove incontrarsi e giocare in tutta sicurezza".

La scelta del legno di robinia

Sono le due principali qualità del legno di robinia per le quali è stato scelto dall'Ufficio Ecologia del Comune per la riqualificazione delle principali aree gioco dei parchi di Seveso. Il legno di robinia è pesantissimo, durissimo e presenta valori di resistenza molto superiori a quelli della quercia. È resistente al taglio e alle sollecitazioni trasversali, abbina alla sua robustezza una notevole elasticità e flessibilità; per questi motivi è l’unico legno europeo utilizzabile per la realizzazione di strutture da gioco per esterno allo stato naturale e senza l’ausilio di sostanze chimiche impregnanti. Per le colorazioni si utilizzano vernici e oli ecologici a base di erbe e privi di solventi dannosi. Se si escludono quelli di manutenzione ordinaria, le strutture non richiedono particolari interventi manutentivi in quanto il legno non è facilmente attaccabile da parassiti, le eventuali alterazioni riguardano esclusivamente le parti superficiali, senza mai intaccare la massa legnosa principale.