Una Patronale ricca di eventi

Tanti momenti emozionanti hanno animato la festa patronale della Madonna Addolorata che si è svolta nel fine settimana a Triuggio.

Il programma della Patronale

Le celebrazioni si sono aperte giovedì pomeriggio, in chiesa parrocchiale, con la Messa dedicata ad anziani e ammalati presieduta da don Luigi Bandera che ha ricordato il 65esimo di sacerdozio. In serata concerto del gruppo Shekinah aperto e tutti ma rivolto, in particolare, a giovani e adolescenti.

L'inaugurazione della mostra dedicata all'acqua

Venerdì pomeriggio, in oratorio, è stata inaugurata la mostra «Sorella acqua: utile, umile, preziosa, casta» curata dalla presidente della Pro Loco, Rosanna Zolesi, in collaborazione con la parrocchia, con opere di pittura (Gruppo Pittori Triuggio), fotografia (Gruppo Fotografico) e poesia (Laboratorio LibereParole). 29 le opere esposte di 19 artisti del Gruppo di Triuggio e 60 le fotografie in collaborazione con il Gruppo Fotografico di Rodolfo Zardoni. Accompagnate dalle poesie di Luciano Ponzoni, Alessandro Villa e di Iride Enza Funari.

"Saluto le autorità presenti - ha esordito Rosanna Zolesi - Ringrazio il parroco, don Damiano Selle, per la disponibilità e l'ospitalità. Quello della mostra è un appuntamento tradizionale della nostra festa patronale. Il tema che abbiamo scelto quest'anno ha un significato profondo: siamo sempre più di fronte a problematiche legate all'inquinamento e al cambiamento climatico e si rendono necessarie scelte e azioni concrete per salvaguardare il bene acqua. Abbiamo pensato che questa mostra potesse fornire stimoli di riflessione e siamo contenti che vi abbiano aderito Istituzioni ed Enti che si occupano della cura, raccolta, salvaguardia e valorizzazione dell'acqua e del territorio".

Il parroco, don Damiano Selle

Laudato sì, mi Signore, per sor'aqua, la quale è multo utile et humile et pretiosa et casta. Così San Francesco lodava il Signore per sorella acqua nel Cantico delle Creature. Umile, utile, preziosa e casta, ecco come il santo di Assisi ha definito questa creatura.

"E' triste vedere come ci accorgiamo delle cose belle e preziose quando vengono a mancare - ha fatto notare il parroco della comunità pastorale Sacro Cuore, don Damiano Selle - Una cosa bella è frutto di impegno: ringrazio Rosanna Zolesi, anima e fulcro di questa mostra".

Il sindaco, Pietro Cicardi

"Questa mattina (venerdì 15 settembre) sono passato nelle scuole per fare gli auguri di buon inizio di anno scolastico a tutti gli studenti - l'intervento del sindaco Pietro Cicardi - Questo aspetto legato al rispetto dell'acqua deve partire e crescere dai ragazzi, dall'educazione, un lavoro di crescita in sinergia con le famiglie".

Il presidente del Parco Valle Lambro, Marco Ciceri

"Abbiamo deciso di sostenere questa iniziativa per varie ragioni - è poi intervenuto il presidente del Parco della Valle del Lambro, Marco Ciceri - Una questione geografica: storicamente nasciamo a Triuggio. E poi per il legame personale che ho con Rosanna Zolesi, che politicamente mi ha fatto da mamma, da zia, tutto quello che so fare oggi come amministratore lo devo a lei. Siamo un Ente territoriale che nasce dall'acqua, gestiamo fiumi e laghi, e quotidianamente ci troviamo a combattere per mantenere in vita gli ecosistemi. Stiamo cercando di far capire con fatica e pazienza che l'ambiente e il territorio si tutelano non solo con azioni quotidiane ma anche attraverso la cultura, l'arte e la conoscenza. Ben vengano dunque queste iniziative che raccontano il territorio attraverso immagini e parole".

Il presidente di BrianzAcque, Enrico Boerci

"Le bellezze del nostro territorio sono le persone e le risorse - ha sottolineato il presidente di BrianzAcque, Enrico Boerci - E' bello vivere in questi piccoli paesi dove è molto vivo l'associazionismo. L'acqua è una risorsa molto preziosa e noi abbiamo una grande fortuna ad avercela in abbondanza. Sono d'accordo con quanto detto dal sindaco, che l'approccio culturale deve venire dalle nuove generazioni".

La Messa con l'ex parroco, don Maurilio

Venerdì sera, la piazza della chiesa era gremita di persone per l'evento "Famiglie in piazza". Gran grigliata e spettacolo del mago Super Zero. Sabato sera, a causa del maltempo, purtroppo è saltata la casseoulada. Domenica mattina Messa solenne presieduta dall’ex parroco, don Maurilio Mazzoleni, nel 40esimo di sacerdozio, accompagnata dal coro Sant'Ambrogio. Accompagnato dall'inseparabile mamma Teresina, dopo aver trascorso cinque anni a Triuggio, oggi don Maurilio è parroco a Seveso.

"Il sacerdote è lo strumento che il Signore dona alla chiesa affinché possa continuamente farsi conoscere da ognuno di voi - ha spiegato don Maurilio durante l'omelia - Se sono sapiente, una parte la devo anche a voi".

Gli altri eventi

Nel pomeriggio tanti eventi per le famiglie: gonfiabili, pesca e giochi a stand, attività ricreative per i piccoli a cura della scuola dell'infanzia "Don Pietro Meroni", palloncini e truccabimbi con la Polisportiva-Jetè, rassegna "Cani fantasia" con gli "Amici della natura". Alle 16.30 il concerto, in piazza, è andato in scena il concerto del corpo musicale Santa Cecilia. Annullata per maltempo la processione mariana di questa sera (lunedì 18 settembre) per le vie del centro. Ci sarà un momento in chiesa, poi l'estrazione della sottoscrizione a premi e la musica della Santa Cecilia.

