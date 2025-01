Nel 1978 venne ordinato vescovo nella piazza di Santa Ninfa dal cardinale di Palermo. Come a Triuggio, anche in questo piccolo Comune siciliano è stata intitolata una piazza al vescovo di Acerra, monsignor Antonio Riboldi, "prete degli ultimi", mancato nel 2017.

Una piazza intitolata al "prete degli ultimi"

E proprio come a Triuggio, l’impegno dell’intitolazione di una piazza fu preso durante la presentazione del libro «Don Riboldi, il coraggio tradito» del giornalista Pietro Perone che, negli anni Ottanta, è stato uno dei «ragazzi» di don Riboldi. «A 57 anni dal devastante terremoto avvenuto nella valle del Belice, in provincia di Trapani, il Comune di Santa Ninfa intitola una piazza a don Antonio Riboldi, per circa vent’anni vescovo di Acerra, il primo prete a scendere in piazza, insieme agli studenti, per combattere la camorra, protagonista della storica marcia Somma Vesuviana-Ottaviano, regno del boss Raffaele Cutolo - scrive il giornalista Perone - Don Riboldi arrivò ad Acerra da Santa Ninfa dove fu parroco proprio durante il sisma. Visse in una baracca e celebrò messa nei container".

Monsignor Antonio Riboldi

Monsignor Antonio Riboldi era nato in Brianza, a Tregasio, frazione di Triuggio, altro paese che lo scorso 25 aprile ha intitolato una piazza al “suo” don Antonio. "Altrettanto è avvenuto in Belice, dove i più anziani ancora ricordano quel rosminiano testardo dall’accento lombardo che si aggirava tra le macerie e che insegnò loro a combattere affinché la ricostruzione soltanto promessa potesse diventare realtà. Prete degli ultimi, l’intera vita del vescovo è stata contrassegnata da molteplici battaglie sociali, a cominciare da Acerra, città in cui sfido i boss a viso aperto e lottò per la promozione umana del proprio popolo - scrive Perone - A Santa Ninfa, come a Triuggio, c’è dunque una piazza che porta il suo nome a differenza di Acerra dove, a eccezione di un istituto scolastico, nulla è stato intitolato a don Riboldi, nonostante abbia voluto essere seppellito nel Duomo e l’attuale vescovo, Antonio Di Donna, più volte abbia sottolineato come la sua opera ispiri la vita della Diocesi".

