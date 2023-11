Una raccolta fondi per aiutare l'Officina del Mosaico di Cascina San Vincenzo

Una raccolta fondi online per aiutare l'Officina del Mosaico di Cascina San Vincenzo. Il progetto dell'associazione di Concorezzo, che da anni segue la crescita e l'inserimento in società di numerosi ragazzi autistici, ha bisogno dell'aiuto della comunità per l'acquisto di una "macchina taglio laser" (fondamentale per la realizzazione dei mosaici).

Obiettivo 8.000 euro

8.000 euro: questo l'obiettivo fissato da Cascina San Vincenzo per la raccolta fondi online lanciata nelle scorse ore attraverso i canali social e il sito ufficiale dell'associazione. Il sodalizio concorezzese vorrebbe acquistare una "macchina taglio laser" da inserire all'interno dell'Officine del Mosaico di via don Girotti, in modo da rendere ancora più autonomi i giovani artigiani con disturbi dello spettro autistico. L'associazione è operativa sul territorio da 15 anni e nel corso del tempo è diventato un vero e proprio punto di riferimento per tutta la Brianza, ma non solo.

"Vogliamo acquistare una macchina per il taglio laser delle basi dei mosaici - spiega l'associazione guidata dal presidente Efrem Fumagalli, nominato lo scorso anno Cavaliere della Repubblica con la moglie Samantha Villa proprio per l'impegno con la San Vincenzo - Negli anni siamo cresciuti, ed abbiamo aperto “Officina del Mosaico”: un luogo in cui i giovani adulti possono sperimentarsi col lavoro manuale, realizzare mosaici e allenare le proprie competenze sociali e professionali. Ora, però, vogliamo di più: vogliamo renderci autonomi gestendo tutto il ciclo della produzione dei mosaici! Grazie al tuo aiuto vogliamo acquistare una Macchina Taglio Laser che ci permetta di liberare tutta la nostra creatività realizzando le sagome e le basi di legno che utilizzeremo per le nostre creazioni! Grazie a te e al tuo prezioso contributo, con questa Macchina Laser potremmo dar spazio alla fantasia, tagliando e creando mosaici sempre più unici e personalizzati. Ci darai modo di far conoscere la nostra arte a sempre più persone confermando che: “noi possiamo!".

Come donare

Per contribuire alla causa dell'associazione Cascina San Vincenzo è possibile collegarsi al link https://www.ideaginger.it/.../le-piccole-cose-fanno-la... e donare con PayPal, carta di credito o bonifico bancario, e in base all’importo che sceglierai riceverai delle coloratissime ricompense. Nelle scorse ore, anche il sindaco di Concorezzo Mauro Capitanio ha sostenuto la causa dell'associazione, invitando tutti i cittadini a offrire un piccolo o grande contributo. L'Officina del Mosaico, lo ricordiamo, si trova in via don Girotti 19 ed è stata inaugurata nell'aprile del 2022. Nei giorni scorsi, invece, l'associazione ha ricevuto in gestione dal Comune un immobile confiscato alla criminalità organizzata: dopo i necessari lavori di ristrutturazione diventerà una vera e propria casa per alcuni ragazzi autistici.