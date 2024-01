Una rassegna teatrale nel nome di don Enrico Caldirola. Quella che partirà il prossimo 4 febbraio con lo spettacolo "Bene mio e core mio" (a cura della Compagnia "Il Socco e la maschera" di Milano) sarà una rassegna unica e speciale per la Compagnia teatrale del Quadrifoglio di Arcore che quest’anno festeggia 27 anni di storia. I vertici del sodalizio guidato dall’infaticabile Enrica Perego hanno deciso di dedicare la ventesima rassegna all’indimenticato don Enrico Caldirola, il vicario parrocchiale della chiesa del Santo Rosario scomparso prima di Natale a causa di un malore.

Una perdita inaspettata e dolorosa come ha sottolineato Perego.

"Una rassegna speciale non solo perchè è la ventesima ma, soprattutto, perchè inizia a poche settimane dalla scomparsa di don Enrico - ha spiegato Perego - La vogliamo dedicare a lui. Il nostro presidente la stava preparando insieme a noi quando all’improvviso si è liberata per lui una poltrona in prima fila in Paradiso. “Vorrei tanto un teatro aperto a tutti” ci diceva il don. E questo succederà perchè ci metteremo tutto l’impegno e la dedizione possibile per lasciare un segno nei cuori e nelle menti del nostro pubblico e ogni applauso che verrà riservato a chi sul nostro palco reciterà, canterà e ballerà, sarà il premio per le scelte che abbiamo condiviso. Grazie don per il privilegio di aver lavorato insieme in tutti questi anni e continui a seguirci perchè da lassù tutto è spettacolo per chi guarda con occhi puri e sinceri come i suoi. Purtroppo recentemente abbiamo anche salutato l'amico Filippo Perego, scomparso nei giorni scorsi. Lui collaborava con noi da un paio d'anni e ci aiutava nella realizzazione della scenografia. Ovviamente anche a lui andrà il nostro pensiero e la gratitudine per un pezzo di strada percorso accanto a noi".

La storia della Compagnia del Quadrifoglio

"Quando nel 1997, dopo una serata in pizzeria trascorsa tra amici, decidemmo di dare forma e sostanza alla nostra passione per il teatro non sapevamo dove ci avrebbe portato questa scelta, sapevamo solo che era la cosa giusta da fare - ha sottolineato Enrica Perego ripercorrendo la storia del sodalizio - Poi nel tempo siamo maturati, ci sono state uscite e nuovi ingressi, ma quella voglia di stare insieme e di proporre emozioni è cresciuta e si è fortificata facendoci diventare non solo protagonisti delle nostre commedie sul palco, ma anche organizzatori di eventi grazie alla collaborazione con altre compagnie teatrali e gruppi musicali che ci hanno permesso di spaziare in tutti i generi culturali".

Così è nata la rassegna teatrale che quest’anno festeggia 20 primavere.

Dieci spettacoli spalmati in tutto l'anno

Dieci spettacoli, dicevamo, spalmati lungo tutto l’anno con un filo rosso che li unisce: far divertire e riflettere gli spettatori che affolleranno l’auditorium di via Beretta senza dimenticare la figura del sacerdote arcorese che nel corso di questi anni non ha mai fatto mancare il suo sostegno alla compagnia del Quadrifoglio. Dopo l'evento del 4 febbraio il secondo spettacolo in agenda è fissato per il 9 marzo con il tributo ai Pooh in occasione della Festa della Donna.

Il 21 settembre il concerto tributo a Mengoni

Il 7 aprile toccherà alla compagnia Ronzinante di Merate ("Tre sull'altalena"), mentre il 5 maggio la Compagnia teatrale Castelrotto porterà in scena "Cerebralis" di Boytchev. Il 26 maggio toccherà alla Compagnia Tanto di Cappello ("Metti una sera a cena"). A settembre la rassegna riprenderà con un concerto tributo a Marco Mengoni (21 settembre), mentre il 5 ottobre a calcare il palco dell'auditorium sarà proprio la Compagnia del Quadrifoglio con uno spettacolo a sorpresa. Infine il 27 ottobre alla Compagnia Amici di Gastone ("Uomo e Galantuomo"), il 17 novembre la Compagnia Gad di Trento ("Volpone") e il 15 dicembre un concerto gospel con "Rehoice Gospel Choir".

Tutti gli eventi si svolgeranno all’auditorium "Don Antonio Oldani" della Parrocchia Regina del Rosario di Via Beretta 79. E’ necessario prenotare la propria partecipazione contattando Enrica Perego (3382625122).

"Doniamo un sorriso anche a chi si trova in rsa"

L'impegno della Compagnia del Quadrifoglio non si limita all'organizzazione della rassegna teatrale. C'è infatti un fine ben più nobile che rende unica la compagnia di attori arcoresi. Infatti il prossimo 24 febbraio la compagnia si esibirà alla Rsa Vico Mercati di Vimercate per un pomeriggio teatrale con gli ospiti della casa di riposo. Si tratta di un evento che rientra nel progetto ribattezzato: "Doniamo un sorriso anche a chi si trova in casa di riposo".

"Si tratta di uno sketch semplice ma al tempo stesso allegro e scritto da Fabio Ronchi e che porteremo in scena per queste occasioni - ha continuato Perego - Aggiungo anche che si tratta di un progetto che porteremo avanti tutto l'anno e siamo a disposizione delle strutture Rsa che vorranno ospitarci. Noi andremo in maniera completamente gratuita per regalare un pomeriggio in allegria ai nostri teneri anziani".

AAA cercasi attori

Non poteva mancare anche un appello, pubblicato sui social dalla Compagnia del Quadrifoglio e rivolto a chi vuole cimentarsi nel mondo del teatro.

"Hai la passione per il teatro? Vorresti provare l'adrenalina del palcoscenico? Non perdere tempo a cercare compagnie teatrali su internet... scrivici e ti contatteremo. Requisiti richiesti: una discreta memoria, entusiasmo, voglia di mettersi in gioco e disponibilità a conoscere una compagnia di matti! info@compagniadelquadrifoglioarcore.com 338 262 5122".