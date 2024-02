Sapere cosa fare in caso ci si imbatta in un animale selvatico in difficoltà. Questa la tematica al centro dell'iniziativa che si terrà giovedì 22 febbraio presso l'Oasi Lipu di Cesano Maderno.

Una serata dedicata al primo soccorso degli animali selvatici

La serata è in programma alle ore 21 presso il Centro Visite Alex Langer, Oasi LIPU Cesano Maderno in Via Don Luigi Orione 43. Qui i cittadini interessati potranno ascoltare i consigli del personale Lipu del centro recupero Fauna Selvatica LIPU "La Fagiana" di Pontevecchio di Magenta. Il personale che interverrà si concentrerà in particolare sulle azioni di primo soccorso da mettere in atto nel momento in cui ci si imbatte in un animale selvatico in difficoltà. Cosa fare? cosa non fare? Chi allertare? Tutte domande che troveranno risposta grazie alla professionalità delle relatrici Stefania Pulici, Responsabile CRFS e dell'operatrice Lorena Di Giacinto, che da anni si occupano di animali selvatici.

Appuntamento quindi giovedì 22 febbraio a Ceesano Maderno.