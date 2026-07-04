Una targa per il grande pioppo albero monumentale

Oggi a Seveso, al termine del primo evento della rassegna musicale “All’ombra del grande pioppo” organizzata dal Corpo musicale La Cittadina, si è tenuta la breve cerimonia di scopertura della targa di legno che attesta l’iscrizione del grande pioppo del Bosco delle Querce, l’unico albero sopravvissuto alla tragedia ambientale dell’Icmesa, nell’elenco degli alberi monumentali.

Quello all’ombra del simbolo del disastro di cinquant’anni fa ma anche della rinascita del territorio, è stato di fatto il primo atto ufficiale prima della cerimonia di commemorazione del 10 luglio 1976, che si terrà venerdì, sempre al Bosco delle Querce, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Così la sindaca Alessia Borroni, che ha scoperto la targa accompagnata dagli assessori Weruska Iannotta, Michele Amato, Marco Mastrandrea e Michele Zuliani:

“Il grande pioppo è il simbolo di questo parco naturale, ma anche un punto fermo della storia di questa comunità. E’ la rappresentazione della forza e della resilienza dei cittadini di Seveso. Come loro è riuscito a resistere a quello che accadde nel 1976, è diventato grande e ora fa parte di questo elenco rispettandone le caratteristiche”.