Mattarella a Seveso per i 50 anni dall’incidente Icmesa, il programma ufficiale della cerimonia

E’ stato reso noto il programma ufficiale delle celebrazioni di venerdì 10 luglio 2026 a Seveso, giorno in cui ricorre il 50esimo anniversario dall’incidente dell’Icmesa. La cerimonia al Bosco delle Querce sarà nobilitata dalla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e insisterà su due momenti ben precisi, dislocati su due diverse aree del Parco naturale.

Mattarella a Seveso, ecco il programma

L’arrivo del Presidente è previsto per le 10.40 all’ingresso di viale Redipuglia, dove raggiungerà il prato del “grande pioppo” che nelle scorse settimane è stato aggiunto al registro degli alberi monumentali, l’unico sopravvissuto a quel 10 luglio 1976 che con le sue radici e la sua forza rappresenta la resilienza della popolazione sevesina. Accoglieranno il Capo dello Stato il sindaco di Seveso Alessia Borroni, il prefetto di Monza Brianza Enrico Roccatagliata, il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, il presidente della Provincia di Monza Brianza, nonché sindaco di Meda, Luca Santambrogio, il vicedirettore di Ersaf Roberto Bettaglio e altre cariche istituzionali.

Flash mob di Teatro Contatto

Ma soprattutto ci saranno i giovani attori di Teatro Contatto – una compagnia teatrale di Baruccana – che daranno vita al flash mob, sotto gli occhi del Presidente, dal titolo “Il Bosco del Futuro”. Verrà inoltre svelata la stele che attesta l’aggiudicazione da parte del Bosco delle Querce del Marchio del Patrimonio Europeo. In questo contesto sarà posizionato il modello tridimensionale in scala del “ponte ecologico” che scavalcherà la futura Autostrada Pedemontana Lombarda permettendo l’ampliamento a est del Bosco.

La cerimonia istituzionale

La seconda parte dell’iniziativa – con inizio alle 11 – è invece in programma nello spazio antistante il centro visite (ingresso da via Ada Negri), dove verrà allestita una tensostruttura che accoglierà tutti gli ospiti e i cittadini che si sono regolarmente accreditati. Oltre ovviamente al Presidente Sergio Mattarella, che sarà accolto dall’inno nazionale italiano, suonato dalle due bande di Seveso (La Cittadina e Santa Cecilia) e cantato dal Coro Il Rifugio di Seregno. Seguiranno gli interventi istituzionali del sindaco Borroni e del presidente di Regione Lombardia Fontana.

Narrazione teatrale e testimonianze

La cerimonia proseguirà con la narrazione teatrale “Seveso e il Bosco delle Querce. Dove il passato incontra il presente, con lo sguardo verso il futuro”, scritta e interpretata da Beatrice Marzorati e Davide Scaccianoce, due attori sevesini di Equivochi Tribù Creativa, accompagnati dalla musica dal vivo di Ovidio Pratissoli e inframezzata dalle testimonianze dirette di due cittadini di Seveso che ricordano, attraverso il loro vissuto, il 10 luglio di cinquant’anni fa: Giuliana Zorzi e l’ex sindaco Giuseppe Cassina. Sullo schermo gigante si alterneranno immagini e foto storiche dell’epoca fornite da Rai Teche, Fondazione Corriere della Sera e Archivio Famiglia Volpi.

Ecco come accreditarsi

I posti per partecipare alla cerimonia sono limitati: i cittadini che vorranno essere presenti dovranno accreditarsi attraverso questo link https://cerimoniaistituzionaleseveso.it/