Un’isola di inclusione. Domenica mattina, in occasione della Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo, nel parco XXV Aprile di Seregno è stata inaugurata la panchina realizzata dall’Associazione Facciavista, in collaborazione con altri sodalizi del territorio: una biblioteca all’aperto per il book crossing.

Un'isola di inclusione nascosta nel cuore della città

Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti il sindaco Alberto Rossi, la Giunta e una rappresentanza delle forze dell’ordine. Dopo uno spettacolo di danza a cura dei ragazzi dell’associazione monzese Il Veliero, è stata quindi svelata la panchina interamente realizzata dai ragazzi autistici.

Una biblioteca outdoor, dove è possibile scegliere libri da portare a casa oppure da leggere in loco. Niente muri e nessuna regola del silenzio, quindi un'opzione ideale per quanti desiderano stare all'aria aperta senza rinunciare alla possibilità di leggere un buon libro, seduti una una panchina realizzata interamente in mosaico.

"Un progetto di inclusione che parte oggi e che proseguirà sul territorio"

«Di questa panchina mi piace ricordare come la sua nascita sia frutto della collaborazione di associazioni del territorio che hanno deciso di fare rete - ha commentato il primo cittadino - I veri protagonisti di questo progetto sono i ragazzi, mentre noi come Amministrazione abbiamo messo a disposizione uno spazio accogliente e videosorvegliato. C’è un progetto di inclusione che parte oggi (domenica, ndr.) da qui, ma che proseguirà sul territorio. Questi ragazzi e ragazze ci testimoniano con entusiasmo e libertà la voglia di fare qualcosa per gli altri. Un grazie va rivolto a tutte le associazioni che li accompagnano a realizzare i loro sogni».

Il progetto prosegue a Monza

Una panchina che vuole essere uno spazio di inclusione nell’ambito di un progetto che proseguirà poi a Monza, come ha spiegato il presidente di Facciavista, Matteo Perego:

«Questa panchina è stata donata dalla nostra associazione alla città di Seregno all’interno di un progetto volto a promuovere l'inclusione e la partecipazione sociale dei ragazzi autistici, offrendo loro uno spazio sicuro e accogliente dove possono sentirsi a proprio agio. La biblioteca all'aperto è un'idea innovativa, che ha lo scopo di promuovere la cultura e il benessere delle persone, a prescindere dalla loro condizione sociale o di salute. Questo progetto è stato realizzato grazie alla collaborazione di diversi soggetti. Ringraziamo l’associazione Cascina San Vincenzo che, nella sua Officina del Mosaico, ha creato i tasselli che decorano questa panchina ispirata a Matisse e l’Aut Accademy, che si è occupata della realizzazione e cura dell’area verde dell’isola. Un ringraziamento infine ad Anffas Seregno che si occuperà della catalogazione dei libri dell’isola a disposizione della cittadinanza».

Perego ha anche ringraziato Rete Tiki Taka e Il Veliero di Monza, oltre all’Amministrazione comunale.

Nel mese di ottobre, a Monza, verrà inaugurata un’altra isola della lettura e nell’occasione sono stati ringraziati anche gli assessori monzesi Viviana Guidetti e Egidio Riva.

Alla cerimonia nel parco in centro città ha partecipato anche l’onorevole Elena Centemero, in rappresentanza del ministro delI’Istruzione Giuseppe Valditara, che ha commentato l’iniziativa con entusiasmo: