Sportello psicologico gratuito per dare un supporto agli alluvionati

Apre lo sportello psicologico gratuito di Auxologico, in collaborazione con la Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica dell’Università Cattolica, per dare supporto alle persone colpite dall’alluvione di Meda.

Uno sportello psicologico gratuito per aiutare gli alluvionati

Eventi di calamità naturale come l’alluvione che ha colpito Meda lo scorso settembre non mettono in ginocchio soltanto le attività lavorative, l’agibilità delle abitazioni, degli uffici, degli esercizi commerciali e il comune decorso della vita quotidiana, ma pure la psiche delle persone che si trovano ad affrontare un lungo e difficoltoso periodo di ripresa. Proprio per aiutare attivamente la popolazione del territorio medese dal punto di vista della possibile sofferenza mentale, Auxologico, in collaborazione con la Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di cui Auxologico è sede formativa, mette a disposizione delle persone colpite dalla calamità alluvionale e che ne avvertano la necessità uno “sportello psicologico” a partire da martedì 14 ottobre 2025 nella sede di Auxologico Meda Riabilitazione in corso della Resistenza 23.

Psicologi e psicoterapeuti in campo dare un supporto

L’iniziativa si aggiunge ai tanti segni di partecipazione e di solidarietà che il territorio, tramite le istituzioni, i singoli, le espressioni del volontariato e della Chiesa, hanno messo in campo per sostenere le famiglie e le imprese che più hanno avuto danni, impegno ricordato qualche giorno fa dall’Arcivescovo di Milano Mario Delpini nella sua visita a Meda. Gianluca Castelnuovo, professore ordinario di Psicologia Clinica, Direttore della Scuola di Specializzazione dell’Università Cattolica e Direttore del Servizio di Psicologia Clinica e Psicoterapia di Auxologico, coordinerà e sarà direttamente partecipe del team di psicologi e psicoterapeuti ai quali potranno rivolgersi i cittadini di Meda che hanno maturato una specifica necessità a seguito della calamità alluvionale.

Colombo: “Un aiuto a chi deve superare i momenti drammatici dell’alluvione”

“Auxologico è presente nel Comune di Meda con due importanti strutture sanitarie di tipo diagnostico e riabilitativo – ha commentato Mario Colombo, presidente di Auxologico – La recente alluvione, che ha interessato in parte anche le nostre strutture, ha rinsaldato ancor di più lo stretto legame che Auxologico ha con il territorio, con le sue istituzioni, con le associazioni no profit e tutti i cittadini. Un ringraziamento particolare al prof Gianluca Castelnuovo, che ha da subito messo a disposizione la sua professionalità e generosità per fare partire lo sportello psicologico”.

Il sindaco: “Affrontare le conseguenze emotive è importante quanto riparare i danni materiali”

“Ringrazio di cuore Auxologico per questa importante iniziativa – ha aggiunto Luca Santambrogio, sindaco di Meda – Il supporto psicologico, coordinato dal prof Castelnuovo, rappresenta un aiuto concreto per chi ha vissuto e sta ancora vivendo momenti difficili a causa dell’alluvione. Affrontare le conseguenze emotive di un’emergenza è importante quanto riparare i danni materiali. Questo sportello gratuito si inserisce nella straordinaria rete di solidarietà che ha caratterizzato la nostra comunità in questi giorni. Invito tutti coloro che ne sentono il bisogno a rivolgersi con fiducia a questo prezioso servizio”.

Il prof Castelnuovo: “Una risposta concreta al disagio psicologico”

“Di fronte a eventi disastrosi come quelli accaduti recentemente a Meda abbiamo sentito forte l’esigenza di dare una risposta concreta al disagio psicologico emerso nei cittadini, offrendo un servizio di supporto psicologico gratuito a chi ne ha più bisogno – ha spiegato Gianluca Castelnuovo – Grazie alla disponibilità di Auxologico, da sempre attento alla realtà di Meda, sarà possibile attivare rapidamente questo Servizio coinvolgendo anche gli specializzandi della Scuola di Specializzazione di Psicologia Clinica dell’Università Cattolica, Scuola da me diretta. Personalmente sarò impegnato in prima linea come Direttore del Servizio di Psicologia Clinica e Psicoterapia di Auxologico insieme ai colleghi che con me svolgono attività di ricerca e clinica in campo clinico-psicologico. Agire tempestivamente, favorendo uno spazio di ascolto e rielaborazione di eventi come la recente alluvione, permette alle persone di recuperare o mantenere un livello di benessere psicologico utile per gestire queste delicate fasi e affrontare un faticoso ritorno alla normalità”.

Come accedere allo sportello psicologico

Lo sportello gratuito di supporto psicologico sarà operativo nella sede di Auxologico Meda Riabilitazione, in corso della Resistenza n. 23, a partire da martedì 14 ottobre.

Per accedere al servizio è necessaria la prenotazione:

Telefono: 02 61911 4401

Email: preno@auxologico.it (precisare nell’oggetto: “Sportello gratuito supporto psicologico alluvione Meda”)

Info: https://www.auxologico.it/news/alluvione-meda-supporto-psicologico-gratuito.