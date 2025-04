Va a sbattere contro un'auto e scappa, si scusa dopo il post sui social

Provoca un incidente la sera di Pasquetta e inizialmente scappa, poi però si pente e torna a scusarsi e ripagare i danni. E' successo a Barlassina alle 23 di lunedì aprile un’Audi è entrata in contromano in via Verga, in collina, ed è finita contro una Fiesta in sosta a lato della strada, provocando ingenti danni a entrambi i veicoli.

Va a sbattere contro un'auto e scappa

Alla guida c’era un 25enne residente in paese. Il ragazzo, dopo aver faticato non poco a liberare la sua macchina da quella colpita, visto che il botto è stato piuttosto forte e ha incastrato le lamiere, forse

preso dal panico, è scappato. Ha abbandonato la sua macchina incidentata in una via vicina e ha poi proseguito la sua fuga a piedi.

L'appello via social della proprietaria dell'auto

La proprietaria dell’auto colpita ha immediatamente messo un avviso sui social, sulla pagina Facebook più seguita di Barlassina, "Succede a Barlassina e dintorni - Ditelo al Trenta", chiedendo informazioni a chiunque avesse visto qualcosa o potesse riconoscere un’Audi fortemente danneggiata nella parte anteriore, mentre la Polizia Locale ha iniziato a visionare i filmati della videosorveglianza della zona.

Le scuse e il pentimento

Il giorno seguente all’incidente, martedì, lo stesso ragazzo, accompagnato dai genitori, si è presentato a casa della famiglia di via Verga scusandosi del suo comportamento e promettendo di risarcire i danni causati. Da chiarire la causa dello schianto, forse una distrazione alla guida insieme al buio della sera.